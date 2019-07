Steinhagen (WB/vh). Was die Sprungschanze einst für Skispringer Eddie the Eagle darstellte, war nun der CHIO für Jannis Drewell: Der Steinhagener Voltigierer erkämpfte sich Platz zwei im Nationenpreis und darf damit zur EM nach Ermelo.

In Aachen – wo er 2015 Europameister wurde – hat Drewell am vergangenen Wochenende erfolgreich seine Kür präsentiert : als Eddie the Eagle auf seinem Nachwuchspferd Calimero, genannt Bubi. Der 28-jährige Sportler vom PSV Steinhagen-Brockhagen-Hollen war gemeinsam mit Julian Wilfling und Lars Hansen im Team Fredenbeck angetreten.

Jetzt geht’s mit Bubi nach Ermelo

»Ein tolles Gefühl, das Turnier hat viel Spaß gemacht, die ganze Stadt ist in CHIO-Stimmung«, berichtete Jannis Drewell am Montag dem WESTFALEN-BLATT. Mit Bubi geht er nun bei der Voltigier-Europameisterschaft im niederländischen Ermelo (24. bis 28. Juli) an den Start.