Von Volker Hagemann

Steinhagen-Brockhagen (WB). Was hat dieses Gebäude nicht alles schon erlebt: In seiner Entstehungszeit war der »Alte Fritz« Landesherr, fortan wurden hier Generationen von Schülern unterrichtet. Der geplante Abriss konnte in den 1970er Jahren verhindert werden. Heute ist es gern genutzter Versammlungsort – und ein Schmuckstück im Ortsbild: Am 18. Juli wird das Brockhagener Kantorhaus 250 Jahre alt.