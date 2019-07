Von Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB). Die Panflöte bekommt man in Ostwestfalen eher selten zu hören. Es ist scheinbar immer noch ein exotisches Instrument, das mit seiner Klangfarbe allerdings für echte Gänsehaut-Momente sorgen kann. Davon konnten sich am Montag 100 Zuhörer in der Dorfkirche überzeugen, denn mit dem begnadeten Panflötisten Sebastian Pachel war ein Musiker zu Gast, der das Spiel auf der »Mundorgel« perfekt beherrscht.

Mitgebracht hatte der 42-jährige Bielefelder an diesem Abend den Kölner Gitarristen Marius Peters, den er zu Studienzeiten in Osnabrück kennenlernte. »Wir machen schon viele Jahre gemeinsam Musik«, erklärte Sebastian Pachel, für den damals in Osnabrück extra der Studiengang »Panflöte« eingerichtet wurde. »Ich bin damit deutschlandweit der Einzige«, sagt Pachel stolz. Seine Panflöte ließ er in Rumänien fertigen und ist von ihrer Klangfarbe jeden Tag aufs neue begeistert: »Die Panflöte hat etwas Freches und zugleich Entspannendes und sehr Gefühlvolles. Das fasziniert mich.«

Vielseitige Panflöte – rhythmische Gitarre

Wenig später begann auch schon der etwa einstündige Liederreigen, bei dem die beiden Musiker sehr gut harmonierten. Auf der einen Seite das rhythmische Gitarrenspiel, auf der anderen Seite die vielseitigen Klänge der Panflöte. Eine tolle Wirkung, die auch bei den Zuhörern sehr gut ankam, wie der große Beifall für die zum Großteil klassischen Stücken bewies. Und das, obwohl die meisten davon nicht für die Panflöte geschrieben wurden. »Da wird man zum großen Improvisator«, sagte Sebastian Pachel.

Von Improvisation war allerdings wenig zu spüren, denn mit Liedern wie »Zwei Nocturnes« von Friedrich Burgmüller, »Sarabande« von Johann Sebastian Bach oder »Estaciones Portenas« von Astor Piazzolla intonierten die Musiker weltbekannte Titel in beeindruckender Manier.

Von Klassik à la Bach bis zu Irish Folk

Zur Abwechslung folgten Irish-Folk-Titel wie »Star of a county down« oder »Londonderry air«, die zeigten, das die Panflöte auch modern interpretiert werden kann.

Ihren zweiten Auftritt in der Steinhagener Dorfkirche genossen die Protagonisten. »Der Klang in dieser Kirche ist besonders schön. Es macht Spaß, hier zu spielen«, sagte Gitarrist Marius Peters, der mit Sebastian Pachel deshalb bestimmt nicht zum letzten Mal zu Gast in Steinhagen gewesen ist.