Steinhagen (WB). Die letzten Schüler verließen am Freitag gerade das Gebäude in Richtung Ferien, da standen zeitgleich schon die ersten Handwerker parat. Große Teile der Grundschule Steinhagen werden jetzt modernisiert.

Ja, es sei ein sportlicher Zeitplan, alles in den sechseinhalb Wochen Schulferien zu schaffen, geben Dirk Pischel und Heiko Hinderlich zu. Doch die beiden Mitarbeiter vom Gebäudemanagement der Gemeinde Steinhagen sind angesichts der Planungen und vor allem angesichts der heimischen Handwerker sicher, dass alles pünktlich fertig wird.

Dank Fahrstuhl künftig barrierefrei

Was auf den ersten Blick nach einer riesigen Baustelle aussieht, gliedert sich in drei große Baumaßnahmen: »Erstmals erhält die Grundschule Steinhagen einen Fahrstuhl, um barrierefrei zu sein. 300.000 Euro sind dafür eingeplant. Die Fundamente sind bereits im Frühjahr gegossen worden«, erklärt Dirk Pischel. Zwar gebe es zumindest derzeit keine mobilitätseingeschränkten Schüler, so Konrektorin Verena Tubbesing, aber bei Verletzungen, bei außerschulischen Veranstaltungen und im Hinblick auf die Zukunft sei der Fahrstuhl wichtig.

Weitere 208.000 Euro hat die Gemeinde für die Sanierung der WC-Anlagen im Erdgeschoss bereitgestellt. »Die sind seit mindestens 20 Jahren nicht mehr modernisiert worden«, schätzt Dirk Pischel. »Daher wird hier alles entkernt und rundum erneuert – von den Anschluss- und Abwasserleitungen bis zu Fliesen und Armaturen.« Mattweiße Wandfliesen werden künftig die Wände zieren, rutschhemmende graue Fliesen den Boden.

Die Jungen müssen zunächst noch weitere Wege laufen

»Angestrebt ist, mit Beginn des neuen Schuljahrs das Mädchen-WC fertiggestellt zu haben, das Jungen-WC dürfte dann in der ersten oder zweiten Schulwoche fertig sein«, erklärt Heiko Hinderlich. Bis dahin können die anderen WC-Anlagen der Schule genutzt werden.

Jede Menge Staub und Bauschutt fallen in diesen Tagen auch im Verwaltungstrakt der Schule an. Angefangen in der vorübergehend leer geräumten Eingangshalle: »Rechts vom Haupteingang entsteht ein neues Büro für den Hausmeister; der ist hier dann als Anlaufstelle noch einfacher erreichbar«, sagt Dirk Pischel.

Lehrerzimmer und Sekretariat verändern ihr Gesicht

Ein neues Erscheinungsbild bekommen die Büros der Lehrer und der Schulsekretärin. Um Platz für den Fahrstuhl-Zugang zu schaffen, wird das Konrektoren-Büro auf die andere Seite verlegt. Das Sekretariat »wandert« Richtung Treppenhaus und wird vergrößert. »Bei einigen Zwischenwänden greifen Architekt Oliver Stüwe und Innenarchitektin Janine Ostermann das Farbkonzept der Grundschul-Mensa auf«, erklärt Heiko Hinderlich. In seiner Grundfläche unverändert bleibt das Lehrerzimmer; »wir verlegen aber die Arbeitstische nach nebenan in die Schulbibliothek. Denn das Kollegium wächst«, kündigt Verena Tubbesing an.

Im SteinGy gibt’s frische Farbe

Auch im Gymnasium geht es derzeit voran: Die erste Hälfte der Räume wird neu gestrichen. »Und für den Bau der Mensa an der Grundschule Brockhagen werden demnächst die Arbeiten ausgeschrieben«, kündigt Dirk Pischel an. Mit 1,26 Millionen Euro ebenfalls ein großer Haushaltsposten.