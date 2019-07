Das Bild zeigt die bisherigen Mehrfamilienhäuser der KWG an der Finkenstraße in Amshausen. Sie sollen nach und nach abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Im Hintergrund rechts die Baukräne an der Amshausener Straße. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

»Uns befremdet, mit welchem Tempo dieses Thema in der Ratssitzung in fünf Minuten abgehakt wurde«, sagt Mitunterzeichner Arthur Picker. Wie berichtet, hatte die CDU zuvor beantragt, zu prüfen, ob die KWG ihre Neubauten möglicherweise im Baugebiet Amshausen-Nord errichten könnte. Denn zahlreichen Amshausenern erscheinen die von der KWG geplanten Mehrfamilienhäuser an der Finkenstraße zu klobig und zu nah an Nachbargrundstücken. Daher brachte die CDU die Idee eines Grundstückstauschs mit der KWG ins Spiel.

19 zu 10 Stimmen im Rat lehnen ab, den Tausch zumindest zu prüfen

Die KWG ist an der Finkenstraße Eigentümerin der Grundstücke, auf denen die alten Mehrfamilienhäuser stehen; sie sollen zugunsten von Neubauten abgerissen werden. Doch das Prüfen des Tauschs wurde im Rat mit 19 gegen 10 Stimmen abgelehnt.

»Vielen scheint aber nicht klar zu sein, dass es doch erst einmal um eine Prüfung dieser Tauschidee ging – nicht gleich um die Entscheidung«, wundert sich Arthur Picker, der in der Finkenstraße wohnt. Gemeinsam mit 39 weiteren Unterzeichnern aus der Finkenstraße und umliegenden Straßen plädiert er in der Eingabe dafür, »das Lösungskonzept der CDU noch einmal aufzugreifen und zu überprüfen«. Schließlich würde diese Idee »viel mehr Flexibilität und Bürgernähe bei der Umsetzung dieses Großprojektes bedeuten«.

Kritik an »Fraktions-Prinzipien«

Weiter heißt es: »Uns ist bekannt, dass die KWG für die Entwicklung des Bebauungsplans zahlt und deshalb einen Hebel für die Umsetzung ihrer wirtschaftlichen Interessen in der Hand hält. Doch sollten von den Bürgern gewählte Vertreter sich nicht davon lösen und stattdessen sachbezogen die beste Variante für die Menschen wählen, die im Bereich Finkenstraße wohnen – und wohnen werden?«

Zudem habe man »den Eindruck, es gehe um das Pochen auf Fraktions-Prinzipien. Eine Idee aus einer anderen Ecke wird nicht einmal überprüft.«

Beratung wohl im Herbst im Bauausschuss

Bauamtsleiter Stephan Walter bestätigte am Mittwoch den Eingang der Eingabe: »Im Rahmen der frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung vor der Aufstellung des Bebauungsplans an der Finkenstraße kam er noch rechtzeitig am letzten Tag der Frist.« Eine ähnliche Eingabe hatten am 2. Juli schon Vertreter des Aktionsbündnisses Amshausen an die Gemeinde geschickt; beide Eingaben sollen nun im September oder Oktober im Bauausschuss zur Sprache kommen.

Sollte die Flächentausch-Idee weiter abgelehnt werden, beantragen die jetzigen 40 Unterzeichner, an der Finkenstraße kleinere Häuser mit weniger Wohneinheiten zu bauen: »statt der massiven fünf Klötze, in denen nicht einmal die Mieter leben möchten.« Bisher plant die KWG statt der bisher 40 künftig bis zu 60 Wohneinheiten.