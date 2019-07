In Steinhagen fühlen sie sich pudelwohl: Hans und Marianne Ortmeyer, geb. Epke, sind seit 50 Jahren verheiratet.

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Ja, es gibt auch bei Marianne und Hans Ortmeyer Tage, an denen die Fahrräder in der Garage bleiben. Am vergangenen Donnerstag, 18. Juli, etwa: Da feierte das Steinhagener Ehepaar Goldene Hochzeit. Zumindest fürs Foto wurde eines der Zweiräder dann doch noch nach draußen gerollt...

Wo traf man sich auch in den 60er Jahren im Altkreis Halle? Klar, im »Schluffen« in Halle. Dort – im Waldgasthaus Hesseltal, wie es korrekt hieß – liefen sich vor mehr als 50 Jahren auch Hans Ortmeyer und Marianne Epke erstmals über den Weg. »Ein super Treffpunkt, da war immer was los!«, erinnert sich Marianne Ortmeyer (69) lebhaft.

Zusammen zu Radsportveranstaltungen gefahren

»Und wir behielten uns im Auge, trafen uns öfter«, berichtet Hans Ortmeyer. Dessen Leidenschaft ist seit der Jugend der Radsport: »So manchen Sonntag sind wir mit Freunden zu Straßenrennen gefahren, in Ostwestfalen oder auch Dortmund«, erinnert sich der 72-Jährige, der als Teilnehmer ebenso aktiv war wie als Helfer und Mitorganisator. Kein Problem übrigens für »seine« Marianne: »Das fand ich selbst spannend!«

Auf zwei Rädern zu Ceotto

Am 18. Juli 1969 folgte die Hochzeit in der Steinhagener Dorfkirche. Nach wie vor steigt das Ehepaar gerne aufs Fahrrad. »Heute sind die Strecken ein wenig kürzer geworden, da radeln wir gern ins Eiscafé Ceotto nach Halle«, sagt die Jubilarin, die viele Jahre im Modehaus C.L. Brinkmann am Kirchplatz und später im dortigen Betten- und Matratzen-Service gearbeitet hat. Hans Ortmeyer war mehr als 50 Jahre Maschinenschlosser bei Dürkopp. Bis heute schraubt er ehrenamtlich im Kreise der »Patthorster Rad(t)geber«, um Fahrräder für Flüchtlinge flott zu machen.

Gibt es ein Rezept für 50 Jahre Ehe? »Man darf nicht immer seinen Kopf durchsetzen, sondern muss auch aufeinander zugehen«, sagen beide. Zu den ersten Gratulanten gehörten gestern die Söhne André und Marco sowie die Enkelkinder Judy und Jo-Ann.