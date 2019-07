Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). 64 Jahre lang betrieb die Familie Kietsch ihre bekannte Fleischerei, bis sich Christine und Hubert Kietsch Ende April in den Ruhestand verabschiedeten. Leckere Spezialitäten soll es am Eickhof auch künftig geben: Ahmet Sezgin will hier im kommenden Jahr ein Grillrestaurant eröffnen.

Sezgin hat das Gebäude im Juni von den Kietschs erworben und plant jetzt einen Umbau der Verkaufsräume und der angrenzenden Fleischerei und Küche. »Etwa 280 Quadratmeter Fläche stehen mir für die geplante Gastronomie im Erdgeschoss zur Verfügung«, sagt er. Die beiden Mietwohnungen in den oberen Stockwerken sollen bestehen bleiben.

Gyros, Pita, Pizza und mehr soll auf der Karte stehen

Und auch wenn der Bielefelder selbst einen türkischen Pass besitzt: »Ich möchte in Steinhagen künftig vor allem griechische Spezialitäten wie Gyros und Pita anbieten, außerdem italienische Gerichte wie Pizza.« All das sollen die Gäste sowohl mitnehmen als auch vor Ort genießen können: »Innen sind etwa 30 Plätze in gemütlicher Atmosphäre geplant. Draußen könnte ich mir dazu einen kleinen Biergarten vorstellen«, sagt Ahmet Sezgin.

Bis es soweit ist, dürften aber noch mindestens sieben bis acht Monate vergehen, schätzt der 56-Jährige: »Unten soll die Raumaufteilung verändert werden, und es wird renoviert. Darüber hinaus muss ja auch eine Toilettenanlage für die Gäste eingebaut werden. Unterm Strich werde ich wohl eine sechsstellige Summe investieren.« Die Pläne für sein Vorhaben liegen momentan noch beim Bauamt des Kreises Gütersloh.

Lage an der Autobahnabfahrt als Standortvorteil

Die Lage an der Kreuzung Eickhof/Bielefelder Straße hält Sezgin für »sehr gut«, auch die A 33-Abfahrt sei möglicherweise ein Vorteil. Dabei wollte er ursprünglich die Traditions-Fleischerei von Hubert Kietsch in ähnlicher Form fortführen, auf dessen Inserat er im Frühjahr »durch Zufall« gestoßen sei. »Aber dafür Personal zu finden, ist inzwischen sehr, sehr schwer«, berichtet Ahmet Sezgin, und das bestätigt auch Hubert Kietsch: »Unsere früheren vier Mitarbeiter sind inzwischen allesamt schon in anderen Geschäften beschäftigt«, sagt Kietsch.

Nun also Plan B in Form der Gastronomie. Wobei Ahmet Sezgin auch eine mögliche Verpachtung am Eickhof noch nicht ganz ausschließt: »Aber das wird sich noch zeitnah ergeben«, überlegt er. Erfahrung hat er jedenfalls reichlich gesammelt: Seit etwa 20 Jahren arbeitet der 56-Jährige schon in der Gastronomie – an wechselnden Standorten in Bielefeld. Seit mittlerweile zehn Jahren betreibt er seine »Hähnchenschmiede« vor dem Bielefelder Obi-Markt.