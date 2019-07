Mia Beißmann bezeichnet sich als Balladenfan und begleitet sich beim Proben auch am Klavier. Foto: Johannes Gerhards

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Mit Kelly Clarksons »Piece by piece« überzeugte sie die Jury von »Deutschland sucht den Superstar«. Nun kommt Mia Beißmann nach Steinhagen: Am 27. Juli tritt sie auf dem Kirchplatz auf.

Es wird die Premiere in der Premiere: Denn in Steinhagen wird Mia Beißmann zum ersten Mal vor Publikum gastieren. Und neu ist auch der Anlass: Jan und Melanie Schneider, Betreiber des »Dorfbullen« und des gegenüberliegenden »Il Tedesco«, laden für Samstag, 27. Juli, zum ersten Sommerfest auf den Kirchplatz ein.

Bis 22 Uhr soll gefeiert werden

»Die Idee dazu schwebt uns schon seit einiger Zeit vor, in diesem Sommer wollen wir sie nun umsetzen«, sagt Jan Schneider – und stößt damit auch beim Ordnungsamt auf offene Ohren. Von 12 Uhr an soll es im Bereich zwischen den beiden Gaststätten den ganzen Tag über ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für jedes Alter geben. Abends eben auch mit Livemusik »bis 22 Uhr«, so Schneider. Zumindest bis abends wird dafür die Zufahrt von der Bahnhofstraße auf den Kirchplatz gesperrt, um den Gästen Autoverkehr zu ersparen.

Gut, dass Jan Schneider auf seinen guten Kontakt zu dem Wertheraner Sänger »Marvin« alias Martin Roloff zurückgreifen kann: Der bringt ohnehin schon selbst ein riesiges musikalisches Repertoire mit: Rock und Pop, darunter Evergreens, auch viel Deutschsprachiges von Johannes Oerding bis Udo Lindenberg, sowie Countrystücke.

Martin Roloffs Tochter Miriam vermittelte den Kontakt zur Freundin

Martin Roloff lernte über seine 19-jährige Tochter Miriam wiederum deren Freundin Mia Beißmann kennen, erzählt er im Gespräch mit dem WB: Die 19-jährige Borgholzhausenerin tritt schon seit einigen Jahren hobbymäßig in ihrer Heimat und der Umgebung auf, doch einem Millionenpublikum wurde sie 2018 durch ihre Teilnahme an der RTL-Castingshow »DSDS« bekannt. Mit »Piece by piece« beeindruckte sie dort auch die Jurymitglieder Mousse T. und Dieter Bohlen. Genauso wie Bohlen schwärmt auch Martin Roloff von Mia Beißmann: »Eine warme, klare, kräftige Stimme, einfach klasse!«, findet der Wertheraner.

Das Sommerfest beginnt mittags mit einem Familienprogramm, unter anderem mit Hüpfburg und Pizzabacken für Kinder. Außerdem gibt’s Burger, italienische Leckereien, eine Prosecco-Bar und weitere Getränke. Gegen 17 Uhr schließt sich das Abendprogramm an. »Mia und ich singen unsere eigenen Stücke und auch das eine oder andere Duett«, kündigt Martin Roloff an.