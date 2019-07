Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Eigentlich ist doch alles klar. Dort, wo das blaue Radwegeschild steht, muss der Radfahrer auf dem Radweg fahren. Dort, wo es nicht steht, fährt er auf der Straße. Doch so einfach ist das in der Realität nicht.

Das zeigt sich an vielen Stellen in Steinhagen. Vielfach fehlt nach Einschätzung von Bürgermeister Klaus Besser und Klimaschutzmanagerin Anna Zühlke, zuständig für das Radverkehrskonzept, sowie Ortspolizist André Ortmeyer die Eindeutigkeit.

Das Problem ist nach Ansicht von Klaus Besser folgendes: »Viele blaue Schilder, die eine Nutzungspflicht für den Radweg vorgeben, sind in den vergangenen Jahren abgebaut worden, zudem gibt es Sonderwege, die benutzt werden können, aber nicht müssen.« Beispiele sind die roten Pflasterstreifen an der Waldbadstraße zwischen Brombeerstraße und Bahnhofstraße und auch die Haller Straße. Dort, an der früheren B 68, gibt es zwar außer dem Mehrzweckstreifen auch einen Fuß- und Radweg, der aber zu schmal für die offizielle Ausweisung mit dem blauen Schild ist.

»Das Denken muss sich ändern, fordert Klaus Besser: »Fachbehörden denken vom Autofahrer aus. Und das tun die meisten Steinhagener auch.« André Ortmeyer bestätigt das: »Die Menschen verhalten sich unterschiedlich, je nachdem, ob sie auf dem Fahrrad oder im Auto sitzen.«

Jahrzehntelang sind die Straßen vom Autofahrer aus gedacht worden. Radfahrer sind aus dem Straßenverkehrsraum bewusst ferngehalten und gemeinsam mit Fußgängern in die Fahrbahnrandbereiche verdrängt worden, wie auch im Steinhagener Radverkehrskonzept erläutert wird.

1997 hat der Gesetzgeber die Fahrbahnnutzung durch Fahrräder zur Regel gemacht

Heute sieht man das anders: »Mit der sogenannten Radverkehrsnovelle 1997 hat der Bundesgesetzgeber diese Vorgehensweise grundsätzlich umgekehrt und die Fahrbahnnutzung durch Fahrräder zum Regelfall gemacht«, heißt es im Radverkehrskonzept. Begründet wird das etwa mit einer Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen, die das Radfahren auf der Fahrbahn für sicherer hält, weil sich Radfahrer dort stets im Sichtfeld des Kraftfahrzeugverkehrs befinden und mögliche Konflikte deutlich verringert werden.

Diese Haltung der Behörden – und der damit verbundene Auftrag an die Straßenplaner – war bereits vor zwei Jahren viel diskutiertes Thema in Steinhagen, als es um die Neugestaltung der Bielefelder, Woerdener und Brockhagener Straße ging. Die Vorstellung, sich die vielbefahrene Straße mit schlimmstenfalls Sattelzügen teilen zu müssen, schreckt viele Steinhagener. Statt Radschutzstreifen (gestrichelte Linie, bei Bedarf von Autos zu überfahren) oder Radfahrstreifen (durchgezogene Linie, von Autos nicht zu überfahren) zu akzeptieren, lautete auch der politische Beschluss an Straßen NRW, den Radverkehr auf den Hochborden bzw. dem abgeteilten Fahrradweg zu belassen – die Entscheidung von Straßen NRW steht noch aus.

Nicht selten kann man zwischen Radweg und Straße wählen

Es gibt nicht nur ein »entweder oder« – Radwegepflicht oder Straßenbenutzungspflicht. Nicht selten kann man auch zwischen Radweg und Straße wählen. Überall dort etwa, wo Piktogramme aufgemalt sind – wie an der Bielefelder Straße. Mit diesem Beispiel soll die Serie starten, in deren Rahmen das WESTFALEN-BLATT in den kommenden Tagen ganz konkrete Punkte im Gemeindegebiet genauer unter die Lupe nehmen und zeigen will, welche Regelungen dort gelten.

An der Bielefelder Straße gibt es eine Benutzungspflicht für den Radweg nur zwischen der Waldbadstraße und der Kreuzung Meschers Hof/Lange Straße. Das zwingt die Radfahrer oberhalb der Waldbadstraße bis zur Peter-Kreuzung sowie unterhalb von Meschers Hof Richtung Ortskern eigentlich auf die vielbefahrene Straße. Kurz hinter der Ampel Meschers Hof steht das blaue Radwege-Schild mit dem Zusatz »Ende«. Doch zugleich ist auf dem Bürgersteig ein Piktogramm aufgemalt. Deshalb haben Radfahrer die Wahl und können dort auch bleiben. Erst kurz vor dem Fußweg zur Grundschule werden sie auf die Fahrbahn übergeleitet.

Höchst gefährliche Straße: der Abschnitt an den Autobahnauffahrten

Eine höchst gefährliche Straße ist der Abschnitt an den Autobahnauffahrten, wie nicht nur jüngst der Unfall einer Radfahrerin zeigt, die von einem Lkw erfasst wurde, sondern auch zahlreiche Beinaheunfälle.

Hinderlich auch für Radfahrer, die aus dem Ort kommen: An der Kreuzung Lange Straße müssen sie die Fahrbahnseite wechseln, um auf den einseitig geführten Geh-Radweg zu kommen. Und das müssen sie auf Höhe der Waldbadstraße, wo der Radweg endet, erneut.