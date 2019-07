Feierliche Aufnahme in die Gemeinde: Zur Taufe treten Andrea und Michael Schwarz mit Tochter Tessa, Stefan und Kristin Schoregge mit Sohn Ole sowie Nina und Stephan Liskowski mit Sohn Mats Fiete (von links) an den Altar. Foto: Eische Loose

Von Eische Loose

Der WDR hatte zu einer NRW-Tour eingeladen; 1400 fuhren mit, kamen auf diese Weise dem großen Freiluft-Gottesdienst kurzfristig in die Quere, der immerhin auch etwa 300 Gäste zählte. Während die Radfahrer von Bielefeld aus über den Ströhen radelten, dabei fröhlich klingelten und winkten und sogar von einem eigenen Musikwagen begleitet wurden, sammelten sich zeitgleich die Gläubigen am Annette-Schlichte-Haus, dem Pflegeheim an der Ströher Straße.

Mit dem Musikwagen am Altarzelt vorbei

Beides zusammen bedeutete natürlich erst einmal Stau. So wartete Pastor Dr. André Heinrich zunächst ab, bis der Riesenpulk an dem Altarzelt vorüber war. Noch vor dem ersten Segen forderte er dazu auf, doch freundlich zu winken, als der Musikwagen an der Wiese vorüber rollte.

Doch schließlich konnte sich der Posaunenchor unter der Leitung von Kantorin Annette Petrick mit Klassikern wie »Geh aus mein Herz« und »Weißt Du, wieviel Sternlein stehen« durchsetzen. Jetzt konnte auch Pastor Dr. André Heinrich zur Eröffnung anheben, die die Gottesdienstteilnehmer innerhalb und außerhalb des großen Festzeltes ansprach.

Mats Fiete, Ole und Tessa werden getauft

Dazu gehörten auch drei kleine Erdenbürger, die an diesem Tag getauft werden sollten. Nachdem André Heinrich in seiner Predigt auf den ersten Fischzug Jesu Bezug nahm, bat er daher die Familien und Paten an die Taufschale. Das erfrischende und zum Christentum erweckende Wasser nahmen Mats Fiete, Ole und Tessa in dreifachem Guss für Vater, Sohn und Heiligen Geist entgegen.

Eine Erfrischung genossen anschließend auch die Besucher; immerhin meinte es die Sonne an diesem feierlichen Vormittag mit allen Teilnehmern gut. Daher konnten sie sich im Anschluss beim Imbiss noch ausgiebig unterhalten. Die nötige Stärkung – Bockwürstchen mit selbstgemachten Salaten – hielten die Damen von Frauenhilfe und Organisationsteam bereit.