Steinhagen (WB/anb). »Künstlerisches Steinhagen« ist die Reihe der Ökumenischen Sommerabende in diesem Jahr überschrieben. Immer donnerstags von 19 Uhr an unternehmen die Teilnehmer einen Ausflug in die Welt der Kunst und Musik in der Gemeinde Steinhagen. Auftakt ist am 25. Juli.

Zusammenkommen, sich austauschen, gemeinsam etwas erleben: Inzwischen ist die Veranstaltungsreihe ein etablierter und beliebter Programmpunkt in den Ferien. Das Programm stellen die Evangelische Kirchengemeinde Steinhagen, die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Brockhagen und die katholische Kirchengemeinde St. Hedwig stets gemeinsam auf die Beine – diesmal eben zum Thema »Künstlerisches Steinhagen«.

Auftakt in der Goldschmiede

Am Donnerstag, 25. Juli, 19 Uhr, heißt es »Alles Gold, was glänzt«: Ein Besuch in der Goldschmiede von Marc André Sonnenberg an der Bahnhofstraße 8 steht an. Der Goldschmied führt Kleingruppen einige Schritte seiner Arbeit praktisch vor.

»Mit Beil und Kettensäge« heißt es am 1. August. Dann geht es um Holzkunst mit Maik Angermaier. Er fertigt mit Beil, Kettensäge und Schnitzeisen Skulpturen. An diesem Abend stellt er seine Arbeit praktisch vor. Veranstaltungsort ist die St.-Georgs-Kirche in Brockhagen.

Am 8. August sind die Teilnehmer zu Gast im Künstleratelier »Bild(er-)leben« an der Waldbadstraße 9-13. Zehn Künstlerinnen und Künstler gehören der Ateliergemeinschaft an und stellen einige ihrer Werke technisch und inhaltlich vor.

Ausklang mit Irish Folk

Zum Abschluss wird es musikalisch – und wie. Denn am 15. August, 19 Uhr, tritt die Band »Broken Bread« in Ordelheides Kulturscheune, Sandforther Straße 96, auf. Musikalisch geht es dann mit Irish Folk auf die grüne Insel. Eine Anmeldung zu der Reihe ist nicht erforderlich.