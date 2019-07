Von Volker Hagemann

Wie kommen Migranten, die die Bezirksregierung der Gemeinde und ihren Unterkünften zuweist, von A nach B? Um Behördengänge zu erledigen, um Sprachkurse oder Praktika wahrnehmen zu können? Wenn die Entfernung es zulässt, zu Fuß. Wer aber beispielsweise weitab in den Räumen der früheren Brüterei an der Patthorster Straße lebt, muss lange Fußmärsche zurücklegen.

Anfangs mussten Flüchtlinge auch aus Brockhagen zu den Behörden kommen

Oder nutzt eines der alten Fahrräder, das die »Rad(t)geber« wieder auf Vordermann gebracht haben. Im August 2014 gründete sich diese ehrenamtlich aktive Gruppe aus vier Initiatoren um Lothar Severin. »Seinerzeit lebten auch Flüchtlinge in der Schulhalle der Grundschule Brockhagen und in dem frei gewordenen Gerry-Weber-Verkaufslager. Auch sie mussten ihre Anträge und anderen Papierkram im Ortskern erledigen«, erinnert sich Peter Fliescher, der ebenfalls zu den Schraubern der ersten Stunde gehört.

Mittwochs wird geschraubt

Inzwischen ist die Mannschaft auf acht Helfer gewachsen. Jeden Mittwoch kommen sie in der gemeindlichen Flüchtlingsunterkunft in der Patthorst zusammen; in einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Raum reparieren sie gespendete, oft nicht mehr fahrbereite Räder oder nutzen Ersatzteile, um andere Fahrräder verkehrssicher herzurichten. »Noch immer ist der Bedarf groß«, bestätigt Lothar Severin und nennt ein Beispiel: »Ein Mann, der aus Afghanistan stammt, fuhr mit einem der Drahtesel jeden Tag von der Patthorst nach Rheda zur Arbeit und zurück. Inzwischen hat er einen Arbeitgeber in Steinhagen.«

2500 Euro für Projekte in Benin/Westafrika gespendet

Indes: Auch die »Rad(t)geber« lernten dazu. Etwa, dass mancher Flüchtling nach wenigen Tagen wieder vor ihnen stand und ein neues Rad haben wollte, weil seines angeblich geklaut oder defekt war. »Seitdem verlangen wir eine Schutzgebühr von 25 bis 40 Euro, was zur Wertschätzung der Fahrräder beiträgt«, erklärt Severin. Mit dem Geld werden notwendige Neuteile gekauft und gemeinnützige Institutionen unterstützt: »Ans Bürgerkomitee haben wir 2017 etwa 1800 Euro gespendet, 2018 weitere 700 Euro. Das Geld kommt einer Landwirtschaftsschule, einem Frauenhaus, einer Augenklinik und einer Schneiderwerkstatt sowie Waisen und ehemaligen Kindersklaven in Benin/Westafrika zugute«, zählt Peter Fliescher auf.

Den vielen Fahrrad- und Geldspendern sind die »Patthorster Rad(t)geber« dankbar: »Wir machen weiter«, sagen sie. Denn auch weiterhin dürfte ihre Hilfe gefragt sein: Laut Sozialamt kommen derzeit alle vier bis sechs Wochen bis zu fünf neue Flüchtlinge nach Steinhagen.