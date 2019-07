Versmold-Peckeloh/Steinhagen (WB). Freunde des Golfsports können am Sonntag, 28. Juli, in Peckeloh nicht nur ihrem Hobby frönen, sondern durch ihre Turnier-Teilnahme obendrein notleidende Menschen in Benin/Westafrika unterstützen.

Beim Charity-Turnier, zu dem der Golfclub Schultenhof einlädt, soll möglichst viel Geld zusammenkommen, das das Bürgerkomitee Steinhagen einem sozialen Projekt in Benin weiterleitet.

Hintergrund: Jedes Jahr veranstaltet der Betreiber des Clubrestaurants im Golfclub Schultenhof, Pino Caliandro, ein Charity-Turnier für gemeinnützige Zwecke. So konnten beispielsweise schon Krankenhauskosten für kriegsversehrte Kinder übernommen werden, und auch die Hospizgruppe Versmold wurde unterstützt.

Die Erlöse aus dem diesjährigen Turnier am Schultenhof sollen einem Krankenhaus zugute kommen, kündigt Gisela Neal vom Bürgerkomitee an: »Das Krankenhaus St. Joseph ist ein kleines, völlig heruntergekommenes Krankenhaus in einer riesigen Lagune, im Süden von Benin. Betreut und unterhalten wird es von den zwei Franziskanerschwestern Andrea Höltervennhof und Dr. Solange Houinato«, erklärt Gisela Neal. »In dieser Lagune, im Nokoué-See, leben etwa 120.000 Menschen in Pfahlbauten. Für sie ist es das einzige Krankenhaus in der ganzen Region.«

Kampf gegen hohe Mütter- und Kindersterblichkeit

Vor einem Jahr lernte eine Delegation des Bürgerkomitees Steinhagen Ordensschwester Andrea kennen. Seitdem unterstützt das Komitee sie mit Projektspenden für dringend erforderliche Reparaturen und Ausstattung, um die hohe Mütter- und Kindersterblichkeit einzudämmen.

Dazu wollen jetzt Pino Caliandro und seine Frau Remi, der Golfclub und die Turnierteilnehmer beitragen. Wer selbst am Turnier teilnehmen will: Informationen dazu gibt es im Internet unter www.golfclub-peckeloh.de.