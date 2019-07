Steinhagen (WB/anb). Die Tücken des Radverkehrs in Steinhagen: Unklare und problematische Stellen gibt es allenthalben für Radfahrer, aber auch für Autofahrer in der Gemeinde. Das WESTFALEN-BLATT nimmt deshalb in einer Serie mit Hilfe der Gemeinde, die das Radverkehrskonzept erstellt hat, und der Polizei einige neuralgische Stellen genauer unter die Lupe. In dieser Folge: die Bahnhofstraße.