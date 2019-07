Von Volker Hagemann

Wo geht’s zum Rathaus? Wie komme ich an eine neue Glühlampe für mein Zimmer? Wann darf ich mir endlich eine Arbeitsstelle suchen? Solche Fragen bewegen die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften. Meist kann Max Knufinke helfen: in technischen Dingen sowieso, ebenso bei der Begleitung der Neuankömmlinge im Alltag. »Wer als Flüchtling in Steinhagen angekommen ist, wenig oder gar kein Deutsch spricht, muss ja erst einmal verstehen, wer für welche Fragen der richtige Ansprechpartner ist. Und da ich an fünf Tagen in der Woche in den Unterkünften arbeite, bin ich schnell ein vertrautes Gesicht«, erklärt der 20-Jährige Haller.

Dank WLAN Kontakt in zu Angehörigen halten

»Hat sich jemand mit dem Nötigsten in einem der Doppelzimmer eingerichtet, gehört zu den ersten Fragen: Gibt’s WLAN? Kein Wunder, schließlich geht es darum, Kontakt zu Angehörigen und Freunden in der alten Heimat zu halten«, weiß Knufinke.

Immer hat er viel Unterstützung: Hausmeister Peter Pieper steht ihm zur Seite, und regelmäßig sind die Flüchtlingsberater Katharina Hermjohannes, Wolfgang Langner und Andrea Nawrocki vor Ort. Sie sind Ansprechpartner für die Flüchtlinge, wenn es etwa um die Frage nach dem Stand des Asylverfahrens geht.

Der Alltag in den Unterkünften bewege sich oft zwischen Freud und Leid, berichtet Max Knufinke, das gehöre zu den Herausforderungen auch für ihn. »Die Menschen kennen mich, berichten von ihren Lebenserfahrungen, haben einen Zuhörer«, sagt er. Da ist der Bufdi (abgekürzt für Bundesfreiwilligendienstler) in seiner zwölfmonatigen Tätigkeit eine Schnittstelle zwischen Hausmeister und Flüchtlingsberatern. Er begleitet die Migranten zum Einkaufen, zum Arzt, zu Behörden.

Abschied wird schwerfallen

»Die Verständigung klappt irgendwie, auf Deutsch, Englisch, mit Händen und Füßen«, sagt er. Schließlich stammen die Menschen aus Syrien, Eritrea, Afghanistan, dem Iran, aus Ägypten, Bangladesch, Aserbaidschan und vielen weiteren Ländern. »Bei allen Sorgen, die die Menschen bewegen, herrscht hier eine familiäre Atmosphäre.« Und, na klar, gebe es auch Meinungsverschiedenheiten: »Einer putzt angeblich zu viel, einer zu wenig, anderen ist es zu laut – aber das gibt es doch in jeder WG«, sagt Max Knufinke.

Auf die Idee, sich nach seinem Abi 2018 bei der Gemeinde als Bufdi zu bewerben, brachte ihn eine Bekannte aus dem Rathaus – »die absolut richtige Entscheidung, und der Abschied wird mir nicht leicht fallen.« Denn am 31. Juli hat Knufinke seinen letzten Tag, am 1. August beginnt er eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Vermissen dürften ihn dann vor allem die Flüchtlinge: »Die haben mir aus Dankbarkeit in den vergangenen Monaten auch mehrfach Kuchen gebacken und mich bekocht.« Über Bufdi-Stellen informiert das Sozialamt, 0 52 04/997-208.