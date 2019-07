Erfolgreich: Die Teilnehmer des ersten Lehrgangs zum Fachberater Bauelemente haben jetzt ihren Abschluss bei der IHK-Akademie in der Tasche. Foto: Hörmann

Steinhagen (WB). Mit einem neu konzipierten Qualifizierungsangebot für die Mitarbeiter seiner Handelspartner geht die Firma Hörmann neue Wege. Damit will das Steinhagener Unternehmen dem Fachkräftemangel begegnen.

In Kooperation mit der IHK-Akademie Ostwestfalen bietet Hörmann seit Ende 2018 eine Weiterbildung zum Fachberater Bauelemente mit Zertifikat der IHK-Akademie an. Der erste Lehrgang endete nun mit dem erfolgreichen Abschluss bei der IHK.

Teilnehmer lernen vertriebliche, juristische und Marketing-Inhalte

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften wird im Baugewerbe aktuell als einer der größten Risikofaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung gesehen. Das gilt auch im Baustoff-Fachhandel. »Gut ausgebildetes Personal im Fachhandel ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir können nur erfolgreich sein, wenn unsere Handelspartner, die die Beratung und den Verkauf unserer Produkte übernehmen, es auch sind«, erläutert Thorsten Fege von der Hörmann-Akademie.

Daher initiierte das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Qualifizierungsangebot für seine Fachhandelspartner – mit dem Ziel, »qualifizierter zu qualifizieren«. Die fünf Bausteine mit insgesamt 104 Unterrichtsstunden umfassen sowohl kaufmännische, vertriebliche, juristische als auch marketing- und produktspezifische Inhalte.

Kaufmännisches in Amshausen, Produktbezogenes in den Niederlassungen

Da sich das Qualifizierungsangebot an Teilnehmende aus ganz Deutschland richtet, werden die kaufmännischen Lehrinhalte zentral im Schulungs- und Ausstellungszentrum Hörmann-Forum in Amshausen von Dozenten der IHK-Akademie Ostwestfalen vermittelt. Die produktbezogene Ausbildung findet in den Seminarzentren der regionalen Hörmann-Niederlassungen statt.

Wegen des hohen Interesses werden Hörmann und die IHK-Akademie im kommenden Geschäftsjahr einen weiteren Lehrgang anbieten. Beginn ist am 27. November, Abschluss im Sommer 2020. Überhaupt bietet die Hörmann-Akademie zahlreiche Seminare zu Produkten, außerdem Montagetrainings, IT- und Rechtsseminare an.