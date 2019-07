»Der beste Tag in unserem Leben«: Ihre Hochzeit krönten Robin (28) und Jessika Wodtke (26) mit einem Fototermin am Quelle-See vor der Kulisse der Hünenburg. Dazu brachten sie ihren 52 Jahre alten VW Käfer oberhalb des Strandes in Position. Zuvor hatten sie ihn übermütig am Ufer festgefahren. Foto: Martin Hillmann

Von Markus Poch

Ihre Hochzeitsbilder sollten unbedingt etwas mit Autos und Natur zu tun haben. Das wussten Robin Wodtke, 28-jähriger Kfz-Meister aus Ummeln, und seine Freundin Jessika Müller, 26-jährige Rechtsanwaltsfachangestellte aus Quelle, schon lange vor der Trauung. Welches Auto sie einbinden würden, stand ebenfalls fest: seinen tiefer gelegten VW Käfer, Baujahr 1967, mit 34 PS, Schalensitzen und blau-weißer Sonderlackierung.

Der eigenen Mutter den nostalgischen VW Käfer abgeluchst

Der gut erhaltene Wagen war eigentlich ein Geschenk seines Vaters an seine Mutter. Doch Robin Wodtke, der Tuning-Treffen sehr mag und Serienausstattungen dagegen gar nicht, konnte dem VW nicht lange widerstehen und luchste ihn der Mutter ab. Sein Argument: »Der ist zu hart gefedert. Das ist nicht gut für Dich.« Seitdem fährt er ihn vor allem auf Kurz- und Schönwetterstrecken spazieren. Logisch, dass der Käfer auch am Tag der Hochzeit seinen Auftritt bekam. Denn Robin Wodtke lebt nach dem Motto »Ohne Auto und Motorsport geht gar nichts«.

Seine frisch Angetraute, der er zur Verlobung einen VW Polo GTI geschenkt hatte, sieht das etwas differenzierter. Zwar hat sie ebenfalls eine Schwäche für schöne Wagen, aber »am Ende sind Gesundheit, Familie und Arbeit doch viel wichtiger als ein blödes Auto«, sagt sie.

Anfangs war die Düne 13 als Fotokulisse angedacht

Wie dem auch sei: Das Hochzeitauto war gesetzt. Was zur besonderen Foto-Session noch fehlte, war der passende Hintergrund. »Am schönsten wäre es gewesen, die Fotos am Strand der Düne 13 zu machen«, gestand Robin Wodtke. In dem Lokal am Obersee hatte er seine Jessika vor sieben Jahren kennengelernt. »Aber da stehst du mit deinem Käfer auf einem Schotterparkplatz. Da kannst du nicht auf den Strand fahren.«

Plötzlich fiel der Blick des Pärchens, das in Steinhagen wohnt, auf den nahe gelegenen Quelle-See mit seiner verlockenden Wasserfläche und den großen Sanddünen, die noch von der Abgrabungsmaßnahme zeugen. Über drei Ecken stellten sie mit ihrem Anliegen Kontakt zur Eigentümerfamilie Meyer zu Bentrup her. Rolf Meyer zu Bentrup, der den benachbarten Campingplatz betreibt und dessen Gästen den See später als Bademöglichkeit anbieten will, gab dem Hochzeitspaar sofort eine Sondergenehmigung für die Foto-Session – jedoch nicht, ohne eine Warnung auszusprechen: »Das ist Radlader-Gelände. Fahrt nicht zu dicht ans Wasser!«

" „Es dauerte nicht lange, bis wir den Käfer am Ufer fest gefahren hatten.“ Jessika Wodtke "

Dann kam der Hochzeitstag: Sie fuhren in voller Montur von der Trauung direkt zum See. »Und natürlich wussten wir es besser«, erzählt Jessika Wodtke. »Es dauerte nicht lange, bis wir den Käfer am Ufer fest gefahren hatten. Vorwärts ging gar nichts mehr. Nur im Rückwärtsgang und mit Vollgas sind wir da wieder rausgekommen.« Die Foto-Session mit dem befreundeten Auto-Fotografen Martin Hillmann fand schließlich bei 30 Grad in der prallen Sonne einige Meter oberhalb des Seeufers statt.

»Wir sind nur so weggebrutzelt«, berichtet die junge Braut lachend. »Mein Kleid wurde immer schwerer, und sich mit Pfennigabsätzen im weichen Sand fotografieren zu lassen, kann ich auch niemandem empfehlen...« Aber sie und ihr Mann haben den Foto-Marathon durchgehalten, blicken nun stolz auf »superschöne Bilder« und sind sich einig: »Das war der beste Tag in unserem Leben.«

Der Käfer als Hochzeitstorte – Geschmacksrichtung Pfirsich-Maracuja

Ein weiteres Schmankerl für sie selbst und ihre Gäste stand zu diesem Zeitpunkt noch aus: die originalgetreue Nachbildung ihres blau-weißen VW Käfers als Hochzeitstorte, Geschmacksrichtung Pfirsich-Maracuja.