Angehende Gastronomin: Nadja Pieper will im August ihr erstes eigenes Restaurant in Steinhagen eröffnen. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Als Pächterin übernimmt Nadja Pieper die Gasträume von Melanie und Jan Schneider, die hier – in der ehemaligen »Ströhn-Schänke« – bis Ende 2017 erfolgreich das »Schneider’s« führten. Um sich fortan auf ihre ebenfalls gut laufenden Betriebe im Ortskern zu konzentrieren, nutzten die Schneiders ihr Restaurant an der Brockhagener Straße seit 2018 nur noch für Veranstaltungen. Auch wenn die Immobilie zuletzt zum Verkauf stand: »Wir sind froh, dass wieder Gastronomie einzieht. An dem Haus hängt schon mein Herz«, sagt Jan Schneider, der nun Eigentümer bleibt.

Für 2020 peilt die junge Frau ihr Fachabi an

An der Gastronomie hängt auch Nadja Piepers Herz schon lange: »Ich habe mit 15 Jahren in den Ferien in Bielefeld gekellnert. Mit 16 habe ich Lieferlisten, Dienstpläne und Ähnliches mit zusammengestellt. Die ganze Branche ist einfach mein Ding.« Derzeit büffelt die 19-Jährige noch am Carl-Seve­ring-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, das sie 2020 mit dem Fachabi abschließen will. Zum Lernstress kommen jetzt die Vorbereitungen aufs eigene Restaurant hinzu. Doch dieses Ziel motiviert sie: »Mich damit selbstständig zu machen – das ist schon lange mein Traum. Hier auf dem Ströhen, mit den großzügigen Räumen und der tollen Terrasse passt einfach alles.«

Etwa 150 Quadratmeter umfasst der Gastraum, ebenso groß ist die Küche. Viel zu renovieren gebe es nicht, sagt die junge Bielefelderin: »Jan und Melanie Schneider haben ein Top-Lokal hinterlassen. Lediglich die Deko werde ich anders gestalten, in mediterranen Tönen.«

" „Ma vie, auf Deutsch: Mein Leben – das bringt die Verwirklichung meiner Träume auf den Punkt.“ Nadja Pieper (19) "

Und der neue Name? »Ich habe lange gegrübelt, hatte englische und italienische Bezeichnungen im Hinterkopf. Aber jetzt: ›Ma vie‹, auf Deutsch: ›Mein Leben‹ – das bringt die Verwirklichung meiner Träume auf den Punkt.«

Noch tüfteln Nadja Pieper und ihr Koch an der Speisekarte. Fest steht: »Ich möchte in erster Linie mediterrane Küche anbieten, italienisch und spanisch angehaucht, aber auch Klassiker wie Pizza und Schnitzel«, kündigt die angehende Gastronomin an. Zwei weitere Mitarbeiter hat sie bereits für die Küche, außerdem zwei Servicekräfte. Mitte bis Ende August will sie eröffnen. »Ma vie« soll dann voraussichtlich täglich von 17 Uhr an geöffnet sein. Und die Betreiberin hat weitere Ideen: »Besondere Aktionstage etwa, auch für Motorrad-, Fahrrad- und weitere Ausflügler, bei schönem Wetter ab und an Live-Musik.«

Zu den vielen Menschen, die ihr die Daumen drücken, gehört Eigentümer Jan Schneider: »Ich sehe das nicht als Konkurrenz, sondern als tolle Erweiterung der Gastro-Szene«, sagt er. Für nebensächlich hält er das Alter seiner Pächterin: »Als ich hier loslegte, war ich ja auch erst 25 Jahre alt.«

Die Geschichte der Gaststätte auf dem Ströhen

Neben dem Lebensmittelladen, den Karl Pohlmann in dem 1926 errichteten Haus an der Brockhagener Straße betrieb, eröffnete er 1953 eine Schankwirtschaft. 1961 übernahmen Tochter Helga und deren Ehemann Manfred Hupp, 1964 entstanden Anbau und Terrasse. Der Laden schloss 1969. Auf die Eheleute Hupp folgten Hiltrud und Friedrich Luther, bis 1995 Hannelore und Manfred Schulz die Ströhn-Schänke übernahmen. 2008 kaufte Jan Schneider die Gaststätte, renovierte sie und eröffnete das »Schneider’s«.

