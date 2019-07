Von Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB). Gold fasziniert die Menschen schon seit Jahrtausenden. Es schmückte die Gräber und Insignien von Königen, galt seit jeher als krisenfeste Währung und fand mit der Erzählung vom »Goldenen Kalb« sogar schon in der biblischen Überlieferung Erwähnung. Demnach schufen die Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten mit Hilfe von Aaron ein Götzenbild, während Moses auf dem Berg Sinai die zehn Gebote erhielt.

Mit dieser biblischen Erzählung begrüßte Pastor Dr. André Heinrich am Donnerstagabend 25 Inter­essierte zum ersten von vier Ökumenischen Sommerabenden. Und er schlug eine Brücke in die Gegenwart: »Goldschmiedekunst ist in unserem Kulturkreis besonders wichtig. Wir schenken sie Menschen, die uns lieb und teuer sind. Es können damit aber nicht nur Wertvorstellungen, sondern auch viele Erinnerungen verbunden sein«, erklärte der Pastor.

Marc André Sonnenberg, 32-jähriger »Ur-Steinhagener«, wie er selbst sagt, nahm die Besucher mit in Werkstatt und Geschäft an der Bahnhofstraße. »Die Leute können mir durchs Schaufenster oder auch gerne im Laden bei der Arbeit zusehen«, sagte Sonnenberg, der seine Goldschmiede inzwischen seit einem Jahr betreibt und seinen Kunden echte Handarbeit bietet: »Jedes Stück ist ein Unikat, ganz persönlich für die Kunden angefertigt.«

An der 1000 Grad heißen Flamme

Der Goldschmied demonstrierte, wie mit Hilfe einer mehr als 1000 Grad heißen Flamme ein Silberblock zur weiteren Verarbeitung geschmolzen wird. Mit Gold funktioniere das ebenso gut – weshalb er auch ein Fan davon sei, alte Schmuckstücke einer neuen Verwendung zuzuführen: »Mit diesem ›Emotionsgold‹ kann man modernere Stücke fertigen, die dann wieder gerne getragen werden«, erklärte Sonnenberg, der mit seinen Kunden auch Trauringen entwirft. »Wer möchte, kann sich seinen Ring auch unter meiner Anleitung selbst herstellen«, sagte der Steinhagener.

»Der Kreativität freien Lauf zu lassen, fasziniert mich«, schwärmte Marc André Sonnenberg, bevor er den Besuchern Edelsteine und eine Kette zeigte, an der Diamanten in Rohform aufgereiht waren. Letztere würden zum Erstaunen der Zuhörer bis zur Verarbeitung noch Dreiviertel ihrer Masse verlieren.

Am 1. August geht’s weiter – mit Holzkunst

Die vom Ökumenischen Arbeitskreis organisierten Sommerabende unter dem diesjährigen Motto »Künstlerisches Steinhagen« werden ähnlich kreativ fortgesetzt: Am 1. August zeigt Maik Angermaier ab 19 Uhr an der Brockhagener St.-Georgs-Kirche, wie seine Holzkunst mit Beil, Kettensäge und Schnitzeisen entsteht.