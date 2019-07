Ella, Björn, Karlo und Steffi Kleiner (von links) genießen den sommerlichen Abend im beschaulichen Dorfkern. So wie sie folgten viele andere der Einladung auf den Kirchplatz, wo es sich insbesondere am Abend gut füllte

Von Malte Krammenschneider

Vor allem am Abend tummelten sich zwischen Getränkewagen, Restaurants und Bühne hunderte Gäste. Darunter auch Björn und Steffi Kleiner, die es sich mit ihren Kindern Ella und Karlo sowie Freunden auf einer Bierzeltgarnitur in der untergehenden Sonne bequem gemacht hatten. »Es ist richtig schön hier«, sagte der Familienvater, während im Hintergrund die Stimme von Martin Roloff erklang. Mit einem breitem Repertoire von Rock und Pop über Country bis hin zum altehrwürdigen Udo Lindenberg sorgte dieser nämlich für gute Stimmung und traf auch mit der Auswahl bestimmter Evergreens den Geschmack des Beifall spendenden Publikums.

DSDS-Kandidatin auf der Bühne

Wenig später betrat in der ehemaligen DSDS-Kandidatin Mia Beißmann eine junge Frau aus Borgholzhausen die Bühne, die inzwischen regelmäßig auf Veranstaltungen in der Umgebung auftritt und mit ihrem Gesang deshalb nicht nur Dieter Bohlen beeindruckte. Sie präsentierte ihre tolle Stimme jedoch nicht nur alleine, sondern auch im Duett mit Martin Roloff, wobei die beiden Protagonisten hervorragend miteinander harmonierten.

Den Gästen schien die Kombination aus Live-Musik und kulinarischem Angebot sehr gut zu gefallen, was auch Jan Schneider am ständig belagerten Cocktail-Stand bemerkte. »Heute Mittag und am frühen Nachmittag war es noch zu heiß. Jetzt am Abend kommen immer mehr Leute«, sagte der Steinhagener Gastronom, der seinen Gästen Burger und italienische Spezialitäten servierte.

Karussell für die Kleinen

Mit einem kleinen Ketten-Karussell und einer Hüpfburg wurde auch dem Nachwuchs etwas geboten, so dass sich sämtliche Familienmitglieder wohlfühlen konnten. Ein Eindruck, den auch Jan Schneider teilte. »Es hat großen Spaß gemacht. Die Gäste fanden es toll, dass mit so einer Veranstaltung der Kirchplatz belebt wird. Es gibt auf jeden Fall eine Wiederholung «, versprach er.