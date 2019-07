Aufbruch am Pfadfinderhaus in Steinhagen: ein Teil der Reisegruppe mit Zelten und weiterem Gepäck. Foto: Volker Hagemann

Zwei Pfadfinder-Zeltplätze in der Nähe von Bratislava dienen nacheinander als Ausgangspunkte für vielseitige Unternehmungen in der Natur. Und das geplante Programm hat es durchaus in sich, wie Stammesführer Simon Tönsing beschreibt; der 20-Jährige gehört auch zum Leitungsteam während der zweiwöchigen Reise. »Nach einem großen Eröffnungsabend geht es von unseren Quartieren aus unter anderem in uns unbekannte Gegenden in der Niederen Tatra, dem bis über 2000 Meter hohen Gebirgszug«, kündigt Simon Tönsing an.

Geländespiele und Kanutouren

Je nach Altersgruppe der 7- bis 23-jährigen Steinhagener Teilnehmer stehen Geländespiele auf dem Programm, ein Quiz zum spielerischen Kennenlernen der Slowakei sowie mehrtägige Orientierungswanderungen, die so genannten Hajks. »Da steht dann beim gemeinsamen besseren Kennenlernen, beim Orientieren in der Natur, auch viel Pädagogisches im Mittelpunkt«, so Tönsing. Auch Kanutouren sind geplant. Damit all das möglich wird, steuerte die AGS 2500 Euro Spende hinzu.

Pfadfinder aus ganz Deutschland mit dabei

Bei ihren Abenteuern erhalten die Steinhagener Verstärkung: »In der ersten Woche sind wir als Teilnehmer der Bundesfahrt dabei, es haben sich etwa 220 Pfadfinder aus ganz Deutschland angekündigt«, erklärt Simon Tönsing. »Die zweite Woche hängen wir dann als Steinhagener Stamm ›Roter Milan‹ mit eigener Planung hintendran.« Übrigens: Bären soll es in der Niederen Tatra nicht geben.