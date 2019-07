Vorsicht vor allzu schnell in Anspruch genommener Schrott-Abgabe: Wer das kostenlose Angebot illegaler Sammler nutzt, begeht schnell selbst eine Ordnungswidrigkeit. Am besten, man meldet solche Sammler der Polizei. Foto: Gemeinde Steinhagen

In den vergangenen Tagen sind in Steinhagen sogar Handzettel verteilt worden, die auf eine gewerbliche Sammlung am Dienstag, 30. Juli, in Brockhagen aufmerksam machen; ein solcher Handzettel liegt der WB-Redaktion vor. Unter der umständlichen Überschrift »Kostenlose Althaushaltsgerätesammlung« findet sich allerdings weder ein Name des Absenders oder einer Firma noch eine Telefonnummer.

Sammler müssen offiziellen Ausweis vorzeigen können

Anke Ulonska, Abfallberaterin der Gemeinde Steinhagen, betont: »Jeder Sammler muss seine gewerbliche Sammlung zuvor bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises Gütersloh anzeigen. Sein Fahrzeug ist klar erkennbar mit einem ›A-Schild‹ ausgestattet, das besagt: Mit diesem Fahrzeug werden Abfälle gesammelt. Natürlich führen die im Kreisgebiet tätigen offiziellen Sammler behördliche Unterlagen mit und können sich ausweisen.«

Anke Ulonska macht allerdings auf eine Krux aufmerksam: »Selbst wenn jemand seine Sammlung korrekt angezeigt hat, muss er sich daran halten, nur genehmigte Materialien zu sammeln – etwa Haushaltsdinge mit hohem Metallanteil.« Kritisch wird’s bei Computern, Handys und Ähnlichem mit Edelmetallen: »Elektro- und Elektronikgeräte sind als gefährliche Abfälle eingestuft und bedürfen einer ordnungsgemäßen Entsorgung«, betont die Abfallberaterin.

Reste landen oft in Entwicklungsländern

»Meist landen die von den fahrenden Schrotthändlern eingesammelten Geräte in dubiosen Händen, die sie unsachgemäß auseinandernehmen. Die Reste landen oft in Entwicklungsländern, wo sie unter katastrophalen Umweltbedingungen weiter ausgeschlachtet und am Ende abgelagert werden.« Folge: ein mit Giften belasteter Boden und verseuchtes Grundwasser. Zudem komme es durch fragwürdiges Verbrennen auf Deponien zu extremer Luftverunreinigung.

Wichtig zu wissen: Auch derjenige, der Elektro- und Elektronikgeräte an die Sammler gibt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen.

Wer Schrottsammler bei der illegalen Abholung beobachtet, kann dieses bei der Polizei oder im Rathaus bei der Abfallberatung anzeigen. »Die Polizei stellt die Ladung dann sicher und führt sie weiter einer fachgemäßen Entsorgung zu«, so Anke Ulonska.

Offizielle Annahmestellen

Es sollte gut überlegt sein, wem man seine Abfälle übergibt. Über gut erhaltene Altkleider freuen sich caritative Sammler wie »Der Laden« am Markt. Elektro- und Elektronikgeräte kann man kostenlos im Second-Hand-Kaufhaus Möbel & Mehr abgeben sowie am Entsorgungspunkt Nord in Künsebeck. Altgeräte nimmt der Mobile Recyclinghof entgegen, Kleingeräte können in Wertstoffboxen am Rathaus, in Amshausen und Brockhagen entsorgt werden. Nähere Informationen erteilt die Abfallberatung, 0 52 04/997-215.

Ein korrekt tätiger Abfallsammler verzichtet übrigens auf die »Begleitmusik«. Denn das dauerhafte Abspielen ist aus Lärmschutzgründen untersagt.