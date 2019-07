Bekannt und beliebt: Phalaenopsis blüht auch in vielen Steinhagener Haushalten. Foto: dpa

Steinhagen (WB/vh). Fast wie in den Tropen: Ein Blütenmeer aus immer wieder unterschiedlichen Farben und Formen erwartet die Besucher am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, in Steinhagen. Weit mehr als 100 Pflanzen präsentiert die Ortsgruppe Teutoburger Wald der Deutschen Orchideen-Gesellschaft dann im Berghotel »Quellental«.