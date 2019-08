Steinhagen (el). Die Orchideen bilden mit 20.000 bis 30.000 Sorten eine der vielfältigste Blumengattungen. Gleichzeitig ist keine so geheimnisumwoben und gilt als so schwer zu halten. Es gibt also viele Gründe, warum die Ortsgruppe Teutoburger Wald der Deutschen Orchideen-Gesellschaft jetzt im Berghotel Quellental in Steinhagen eine »Symphonie der Orchideen« präsentierte.