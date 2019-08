Steinhagen (WB/anb). Mit einem kurzen Gedenken an den verstorbenen Organisator Otto Gehner begann Freitagnachmittag die Steinhagener Sommerkirmes. Im vergangenen Jahr war Otto Gehner noch mit dabei. »Und es wäre in seinem Sinne gewesen, wenn wir die Kirmes feiern wie immer«, so Bürgermeister Klaus Besser.

Und so drehen sich bis Sonntagabend wieder die Karussells im Ortskern. Zur »Happy-Hour« fanden sich gleich zahlreiche Besucher ein. Unter ihnen war auch der neue Volksbank-Filialdirektor Christian Löckener ebenso wie ein weitgereister Gast: Natascha Jagelskaja aus Moskau, zu Gast bei ihrer Tante Sonja Oltmanns und deren Lebengefährten Martin Maschke in Steinhagen. Da darf die Kirmes nicht fehlen.

Das Vergnügen geht am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uh weiter. Am Samstag spielt von 19 Uhr an die Gruppe »Baustromverteiler«, am Sonntag um 16 Uhr die Kinderrockband »Kater Kati«. Außerdem: der Trödelmarkt an der Kirche jeweils von 10 Uhr an.