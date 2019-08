Steinhagen (WB/anb). Ihre Mutter hat sie »als kleines Gör«, wie sie sagt, schon in Bielefeld ins Theater und in die Oper geschleppt. Als Oberprimanerin hat sie Peter August Böckstiegel an der Staffelei erlebt. Derart intensiv kulturell geprägt, hat Helga Godt später den Steinhagenern das Kulturwerk geschenkt. An diesem Samstag wird sie 90 Jahre alt. Ein Fest, das sie im Familienkreis feiert.

Helga Godt hat am Bielefelder Bavinkgymnasium, dem heutigen Gymnasium am Waldhof, Abitur gemacht. Im letzten Schuljahr haben die Schülerinnen Böckstiegel in Arrode besucht. »Wir haben den ganzen Tag bei ihm im Atelier gesessen. Es war ein Glück, ihn persönlich zu erleben«, so Helga Godt. Später war sie maßgeblich daran beteiligt, dass die Gemeinde Bilder von Böckstiegel kaufte.

Beim Studium zur Diplom-Dolmetscherin in Heidelberg lernte sie ihren Ehemann beim Medizinerball kennen. 1954 heirateten die beiden, 1956 kamen sie nach Steinhagen, wo Dr. Klaus Godt die Praxis seines Vaters übernahm.

Kulturwerk ist ihr Lebenswerk

Das Kulturwerk ist ihr Lebenswerk. Und das ihres Ehemannes. 1971 gründeten sie es. »Uns störte, dass es in Steinhagen nur die Volkshochschule gab.« So trat Helga Godt mit Agenturen und Künstlern in Verbindung und stellte ein hochklassiges Musik- und Theaterprogramm zusammen. 38 Jahre lang. Damit schuf sie mit dem Verein einen kulturellen Leuchtturm. An Will Quadflieg und Elisabeth Flickenschild denkt sie mit Bewunderung. Ebenso an den Auftritt der zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker. Mit Thomas Brandis, erster Konzertmeister Karajans, waren die Godts persönlich befreundet. Und viele Künstler luden sie nach der Vorstellung noch zum Wildessen ein. »Das wurden meist lange Nächte.«

Von 1974 an war Helga Godt auch politisch aktiv. Von 1979 bis 1994 war sie für die UWG im Rat, von 1986 bis 1994 stellvertretende Bürgermeisterin. 2001 wurden die Godts mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.