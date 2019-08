Steinhagen-Brockhagen (WB/anb). Die Dorfnadel-Verleihung ist die passende Einstimmung auf das Dorfgemeinschaftsfest am kommenden Wochenende. Denn sie zeugt von dem guten Zusammenhalt der Vereine. Zahlreiche Mitglieder des TuS, der Feuerwehr, der Landjungend und der Kyffhäuser-Kameradschaft haben sich das ganze Jahr über für die Dorfnadeln ins Zeug gelegt bei 15 und in den höheren Klassen auch 20 Veranstaltungen. »Diesmal haben wir 42 Auszeichnungen«, lobte KK-Vorsitzender Klaus Landwehr.

Und die werden wie folgt vergeben. Die Dorfnadel in Bronze (Luftgewehr) erhalten Tim Noltenhans (3955 Ringe), Jongert Janotta (4071), Philipp Prelle (4103), Pia Noltenhans (4116), Terence Deuse (4158), Jorge Janotta (4237), Dominik Prelle (4257), Jörg Horstkotte (4359), Sven Noltenhans (4435) und Gianna Ortega (4451). In Silber: Andrea Deuse (4197), Harry Wulfhorst (4226), Maik Sander (4301), Manuela Anton (4313), Paul-Kevin Pohlmann (4358), Gerhard Deuse (4387), Alina Philippi (4426), Heiko Schreiber (4464) und Jana Schreiber, die mit 4500 die Höchstringzahl errungen hat. »Ein großes Talent«, bescheinigte ihr nicht nur Klaus Landwehr. Die Dorfnadel in Gold erhalten Dennis Pohlmann (4342) und Tanja-Daniela Schreiber (4477).

Zweimal Höchstpunktzahl

Die Spange gibt es für Manuela Feldmann (4372) und Silvio Feldmann (4424). Eine Eichel zur Spange haben sich Christina Hoffmann-Schmidt (4259), Uwe Hensgens (4380), Anja Hensgens (4394), Jens Brockmeier (4440) und Olaf Niederschabehard (4481) erkämpft. Die Krone in Silber bekommen Nina Niederschabbehard (4447) und Olaf Niederschabbehard (4479), die Krone in Gold bekommt Jens Brockmeier (4432). Den Halsbandorden III. Klasse legte Klaus Landwehr Iris Pohlmann (4476) um. Den Halsbandorden I. Klasse bekommt Joachim Welpmann (4443). Anhänger zur Schützenkette vergab der Vorsitzende an Uwe Hensgens (5820) und Anja Hensgens (5842), den Anhänger zur Ordenskette in Bronze an Horst Stromberg, der ebenfalls die optimale Ringzahl von 4500 erzielte. Die Schützenmedaille in Bronze erhält Detlef Grote (4365).

Mit dem Kleinkalibergewehr waren folgende Mitglieder erfolgreich. Tanja-Daniela Schreiber erhält Silber (2064), Elke Orthen (2017) und Olaf Niederschabbehard (2104) bekommen die Dorfnadel in Gold. Und auch die Krone in Silber gibt es – und zwar für Anja Hensgens (2055) und Uwe Hensgens (2064).

Auszeichnungen des Landesverbandes

Die Zusammenkunft im Schießstand nutzte Klaus Landwehr, um Auszeichnungen des Landesverbandes zu vergeben. Tanja-Daniela Schreiber erhält die Eichel zur Schützenschnur und das Bundessportschützenabzeichen in Silber. Das Schießabzeichen in Gold erhält Alina Philippi, das in Bronze Tim Noltenhans. Und Sven Noltenhans hat sich gleich das Komplettpakt gesichert.