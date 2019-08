Christiane Rux bietet für die Schlichte-Stiftung seit Jahren Therapiereiten an. »Und da die Stiftung für Steinhagen zuständig ist, möchte ich die Ferienspiele unterstützen«, sagte sie. Das kam super an bei den Kindern. Allein am Waldbad erklommen 40 von 70 Kindern per Leiter den Pferderücken und ließen sich eine Runde um den Sportplatz führen. Auch an den anderen drei Stationen eroberten Sir Barnaby und Jazz die Kinderherzen.

Die irischen Tinker sind als genügsam bekannt, und so ließen sich die beiden auch eine Kunstaktion gefallen. Mit Fingerfarbe drückten ihnen die Kinder ihre Hände aufs Fell.