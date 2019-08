Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Auch wenn sich im Keller niemand aufhält: Schimmel in einer Kita, das ist ein sensibles Thema und alarmiert die Eltern. Obwohl der Keller längst saniert ist, hat Schulamtsleiterin Gabi Schneegaß auch bei der jüngsten Elternratssitzung im Juni noch einmal darüber berichtet. Ist die Schimmelbildung in der Kita Ströhen ein technisches Problem – die Schattenseite modernen Bauens? Oder hat man in alten Häusern immer eine gewisse Feuchtigkeit?

2012 wurde die Kita an- und umgebaut und zum Passivhaus

2012 ist die Kita, ein altes Gebäude, ursprünglich Volksschule, saniert und mit einem neuen Anbau versehen worden. Früher arbeitete im Keller eine Ölheizung, die, so heißt es von Seiten des Gebäudemanagements der Gemeinde, aufgrund ihrer Wärmeabstrahlung für einen trockenen und dauerbelüfteten Raum sorgte. Doch mit dem Anbau wurde die Kita zum Passivhaus, der Keller zum reinen Technikraum – nicht öffentlich zugänglich.

Jahrelang war aus Sicht des Rathauses alles in Ordnung. Eltern hingegen berichten davon, dass der Keller seit Jahren feucht gewesen sei, was nicht von der Kita-Leitung an die Gemeinde weitergegeben worden sei. Es heißt auch, dass es das Feuchtigkeitsproblem schon in der alten Kita gegeben habe. Gabi Schneegaß hingegen sagt: »Wir sind immer offen damit umgegangen, haben bei jedem Elternrat berichtet und die Gutachten offen gelegt.« Doch erst 2017 gab es ihrer Schilderung nach auch ein Problem.

Wasser dringt bei Starkregen auch durch die Kellersohle

Der Keller sei 2012 mit saniert und abgedichtet worden, soweit das möglich gewesen sei, wie Gabi Schneegaß sagt, und mit einer Drainage ausgestattet worden. Doch das Wasser sei auch durch die Kellersohle eingedrungen nach starken Regenfällen. »Zwischen 2012 und 2017 hat es kein Problem gegeben. Und als ein Problem ans Rathaus herangetragen wurde, haben wir sofort reagiert«, betont Schneegaß. »Die Kita-Leitung würde uns bei Mängeln Bescheid sagen und wir würden sofort handeln«, macht auch Gebäudemanager Sebastian Klopfer deutlich: »Auch der Hausmeister und das Gebäudemanagement checken regelmäßig die Kita. Wie alle Objekte der Gemeinde.«

Raumluftanalysen wurden gemacht. Festgestellt wurde eine relativ hohe Konzentration von Schimmelsporen im Keller und in geringem Maße im Flurbereich. »Laut Gutachten war von einer akuten Gesundheitsgefahr nicht auszugehen«, so Schneegaß: In den Räumen, in den sich Kinder aufhalten, seien die Messungen stets unter dem Grenzwert geblieben. Der Keller wurde saniert, die Wand geschliffen. Mit Wasserstoffperoxid wurden die Keime abgetötet und ein sogenannter fumizider Anstrich aufgetragen. Zweimal ist der Keller saniert worden, weil die erste Maßnahme noch nicht den gewünschten Erfolg brachte.

Erst die zweite Sanierung brachte Erfolg

Nach der zweiten Sanierung ist aus Sicht der Gemeinde nun alles in Ordnung. Indes wird der Keller aufwändig belüftet. »Wichtig ist, den Keller regelmäßig mit der Trocknungsmaschine trocken zu halten und engmaschig zu kontrollieren«, sagt Gabi Schneegaß. Dazu hat der Hausmeister einen Plan bekommen. Alte Gebäude ließen sich nie ganz trocken halten: »Auch in der Alten Dorfschule haben wir mitunter Feuchtigkeit.«

Zwei Aspekte waren aber offenbar für die Eltern beunruhigend. Zum einen wollten sie Klarheit, ob über die Lüftungsanlage des Passivhauses Schimmelsporen aus dem Keller in die Kita-Räume gelangen können. »Nein, es findet kein Luftaustausch zwischen Keller und Erdgeschoss statt«, so Gabi Schneegaß. Zum anderen sind im Keller Spielzeug und Bastelmaterial gelagert worden. Das habe dort aber überhaupt nicht hingehört. »Der Keller ist ein reiner Technikraum, kein Lagerraum«, sagt Dirk Pischel. Alle Kita-Materialien und Geräte seien im Zuge der Sanierung aus dem Keller entfernt und vernichtet worden.

Mehrere tausend Euro hat die Maßnahme die Gemeinde gekostet. Etwa 2000 Euro fielen für die Gutachten, für zwei Sanierungen 1450 und 1900 Euro an.