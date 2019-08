Steinhagen (WB/anb). Etwa 300 Autoreifen sind jetzt auf einer Wiese in Sandforth gefunden worden – eine so enorme Menge ist auch Steinhagens Abfallberaterin Anke Ulonska noch nicht untergekommen. »Wir haben öfter mit Altreifen zu tun, aber dann sind es vereinzelte oder mal ein Reifensatz. Diese Menge lässt auf eine Entsorgung aus dem gewerblichen Bereich schließen«, sagte sie.

In der Zeit von Mitte Juli bis Anfang August müssen die Reifen abgeladen worden sein. Ihr Fundort lässt zudem laut Anke Ulonska auf Ortskenntnis des oder der Täter schließen: »Die Wiese liegt am hinteren Teil eines Wirtschaftswegs. Zudem wurden die Reifen am Ende der Wiese abgekippt, Sie ist nur in trockenem Zustand zu befahren.«

»Nach dem Zustand der Reifen zu urteilen, handelt es sich um Altreifen aus einem Reifenhandel oder aus einer Werkstatt«, so Anke Ulonska. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben die Reifen inzwischen abgeholt und entsorgt – auf Kosten aller Abfallgebührenzahler. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bei der Polizei gestellt. Hinweise auf mögliche Verursacher nehmen die Polizei oder die Abfallberatung der Gemeine unter 05204/997215 entgegen.