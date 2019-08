Von Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB). Auch am letzten Tag der Ferienspiele waren noch einmal zahlreiche Kinder zum Schulzentrum gekommen, denn wie in den drei Wochen zuvor wurde ihnen vom eingespielten Team um Alena Scholz und Magnus Wessels wieder einiges geboten.

Angelehnt an das Motto »Fantastische Ferienspiele – und wo sie zu finden sind« wurde der Nachwuchs zunächst in die durch Harry Potters Schule »Hogwarts« bekannten Häuser Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor und Slytherin eingeteilt und hatten dann die Aufgabe, die Flagge der jeweils anderen Häuser zu erobern.

Organisatoren ziehen positive Bilanz

Die Kinder hatten sichtlich Spaß dabei sich auszutoben, Magie-Steine zu sammeln und an der großen Bastelstation kreativ zu werden. Bei den warmen Temperaturen am Freitag war jedoch auch eine Pause im Schatten eine willkommene Abwechslung.

Organisatorin Alena Scholz zeigte sich hocherfeut darüber, dass an den vier Ferienspiel-Stationen in Amshausen, im Waldbad, am Schulzentrum und in Brockhagen insgesamt mehr als 300 Kinder täglich mitgemacht haben. Ein beeindruckender Andrang, der nicht zuletzt dank der insgesamt 24 Betreuer gemeistert werden konnte. »Besonders hier am Schulzentrum haben sie uns die Bude eingerannt«, sagte die angehende Grundschullehrerin Alena Scholz, für die es nach sechs Jahren erfolgreicher Organisation die letzten Ferienspiele waren, da sie im kommenden Frühjahr ihr Refrendariat beginnen wird.

AGS stiftet 5000 Euro für die Ferienspiele

Zu ihrer Freude beteiligte sich auch in diesem Jahr die Aktionsgemeinschaft Steinhagen (AGS) mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro an den Ferienspielen, die insbesondere für Kinder, die nicht in den Urlaub fahren können, ein echtes Sommer-Highlight bieten. »Es ist eine gute Sache, die wir gerne unterstützen«, sagte Uta Lehmann von der AGS.