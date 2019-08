Steinhagen (WB). Salesbury und Stonehenge, die Isle of Wight und St. Ives, St. Michael’s Mount und Dartmoor und noch vieles mehr: Hinter den 41 Teilnehmern einer Reise mit der Turnabteilung der Sportvereinigung (Spvg.) Steinhagen liegen ereignisreiche Tage in Südengland und Cornwall mit einem riesigen Sightseeing-Programm.

Die Reisegruppe um Turnabteilungsleiterin Hildegard Dreyer hat so ziemlich alles gesehen, was man in diesem schönen Landstrich gesehen haben muss. Angefangen mit der Kathedrale in Salesbury, deren 123 Meter hoher Turm der höchste in England ist. Die Isle of Wight enthüllt ein Märchenschloss: Osborne House war Landsitz von Königin Victoria und ihres Ehemannes Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, auf dem sie 1901 starb.

Schroffe Landschaft bietet der Naturpark Dartmoor, eine der unberührtesten Landschaften Europas, malerische Szenerien das Künstlerstädtchen St. Ives. Viel Pilcher-Idylle. Auch da muss man gewesen sein: am westlichsten Punkt der britischen Insel in Land’s End mit Blick auf Klippen und Granitspitzen. Und auch das war der Gruppe einen Blick wert: Windsor Castle.