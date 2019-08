Steinhagen (WB/vh). Leichte Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall am späten Montagnachmittag in Steinhagen zu.

Nach Polizeiangaben war der 61-jährige Steinhagener mit seiner Suzuki GSR auf der Isselhorster Straße unterwegs in Richtung Steinhagen. Etwa in Höhe der Einmündung Alte Landstraße kam er gegen 16.20 Uhr von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und wurde in den dahinter liegenden Straßengraben geschleudert. Die Maschine blieb nahezu senkrecht an der Leitplanke hängen.

Rettungskräfte behandelten den Motorradfahrer vor Ort, laut Polizeiangaben erlitt der Mann leichte Verletzungen und war ansprechbar. Als Unfallursache nannte der 61-Jährige noch gegenüber der Polizei vor Ort, er habe sich »verschaltet und verbremst«. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren.

Während der Unfallaufnahme führte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Zum Abtransport der beschädigten Suzuki wurde die Steinhagener Firma Coors angefordert.

Erschreckend: Dass wie in diesem Fall gleich mehrere Autofahrer anhielten und ihre Hilfe anboten, sei, so die Polizei vor Ort, »leider längst nicht selbstverständlich«.