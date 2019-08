Ankunft in Pisa: WESTFALEN-BLATT-Redakteurin Annemarie Bluhm-Weinhold auf dem Weg vom Flieger in den Kleinbus für die Pressevertreter. Foto: Klaus Besser

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Und so stecken sowohl der Bürgermeister als Gast des Bundespräsidenten als auch ich als akkreditierte Journalistin in einem gut getakteten Zeitplan, als es am frühen Sonntagmorgen mit Frank-Walter Steinmeier von Berlin aus nach Italien geht. Wohlgemerkt: Anders als mit diszipliniertem Protokoll lässt sich ein Tag mit einer Delegation von 40 Personen und einem umfassenden Programm auch nicht bewältigen.

Die Reise beginnt auf dem Flughafen Tegel, im militärischen Teil: Zwischen 7.10 bis 7.55 Uhr haben sich die Mitreisenden zum Check-In und zur Sicherheitskontrolle einzufinden. Es werden die Bordkarten und die »Badges«, die Sicherheitsausweise, ausgehändigt. Dann geht es zu Fuß die paar Meter hinaus aufs Rollfeld zur Maschine, ein A 319 der Luftwaffe. Der Flieger startet überpünktlich und setzt kaum zwei Stunden später in Pisa zur Landung an.

Der Konvoi fliegt über die Autobahn

Reise des Bundespräsidenten zur Gedenkfeier nach Fivizzano Fotostrecke

Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Sondergast Klaus Besser wird zu einer der vielen Limousine gelotst, der Tross der Journalisten teilt sich auf drei Mercedes-Kleinbusse auf. Die lassen an Komfort nicht zu wünschen übrig und verschaffen dem arbeitenden Völkchen mit Hotspots ideale Arbeitsbedingungen – die noch besser wären, wenn die Wagen nicht jedes Schlagloch mitnähmen. Denn der Konvoi fliegt, Stoßstange an Stoßstange, eskortiert von Polizei über die Autobahn. Der Präsidentenlimousine voraus. Die Medien sollen vor der Ankunft von Steinmeier und Elke Büdenbender in Fivizzano in Position sein.

Das klappt locker. Unter Jubel und Applaus kommen der Präsident und die First Lady die Straße hinauf – von dpa, dem deutschen und italienischen Fernsehen und auch mir im Bild festgehalten.

Durch das sehr intensive Gespräch mit Hinterbliebenen hat sich der Zeitplan bereits etwas verschoben. Nach der Kranzniederlegung geht es weiter auf die Piazza zur Feierstunde. Auch dort ist alles perfekt organisiert mit festen Plätzen und dem Simultanübersetzer per Knopf im Ohr. Danach: schnell, schnell in die Busse. Mittagessen im Convento del Carmina, einem ehemaligen Kloster.

Am Ende verspätet sich der Präsident

Während die Präsidenten und Ehrengäste im Saal speisen, schreiben die Journalisten im Garten ihre Texte. Und ich raufe mir die Haare, weil der Hotspot zwischenzeitlich abhanden kommt. Zeit ein Häppchen zu essen, bleibt auch noch. Denn nun verspätet sich der Präsident, der noch im Gespräch mit seinem Amtskollegen ist. Vielleicht über die Regierungskrise in Italien?

Klaus Besser ist am Ende des Tages beeindruckt von den vielen Menschen auf der Straße in Fivizzano und den klaren politischen Botschaften der Reden. Den Zeitrahmen hat er keineswegs als einengend empfunden: »Ich konnte ich mich nach dem Essen länger mit Frau Büdenbender unterhalten und habe viele Freunde getroffen.« Auch Geburtstagsglückwünsche und ein Geschenk für Ehefrau Petra Holländer nimmt er von der First Lady mit.