Steinhagen (WB/jog). Einen so hohen Gast kann Johannes Wiemann-Wendt nicht alle Tage in seinem Haus begrüßen. Auf der Durchreise zu einem Projekt in der Senne macht die Staatsministerin a.D. Bärbel Höhn Station in Steinhagen, um sich mit Mitgliedern des Gemeinde-Bürgerkomitees für Entwicklungszusammenarbeit auszutauschen.