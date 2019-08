Steinhagen (WB/anb). 93 grüne, gelbe und rote Ballons sind am Mittwochmittag vom Steinhagener Gymnasium aus in den Himmel geflogen. Die Aktion hat Tradition: Alle Fünftklässler lassen am Ende ihres ersten Schultages die Luftballons steigen, klassenweise nach Farben sortiert.

Schulleiter Stefan Binder gab dazu einen strategischen Tipp: »Je kürzer das Band, umso weniger Gewicht, und umso weiter fliegt der Ballon.«

Auftakt mit ökumenischem Gottesdienst

Am Morgen waren die drei neuen fünften Klassen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Dorfkirche in ihren Einschulungstag gestartet. Eine Feier in der Aula des Schulzentrums folgte. Danach begann der Alltag am Gymnasium mit dem ersten Unterricht in der fünften und sechsten Stunde. Die Klassen werden geleitet von Swantje Padur und Thomas Meyer-Sortino (5a), Nadine Meier und Florian Brauel (5b) sowie Jennifer Schramm und Apostolos Kiourtidis (5c). Kommissarische Unterstufenkoordinatorin ist Bettina Winkelbach, nachdem Bettina Stieghorst im vergangenen Jahr in Ruhestand gegangen ist.

Insgesamt 592 Realschüler – so viele wie nie

Die Realschule Steinhagen hat 107 Schülerinnen und Schüler in ihrem neuen fünften Jahrgang. Diese hatte Schulleiter Frank Kahrau bereits vor den Ferien zu einem Kennenlerntag in die Schule eingeladen. Doch nicht nur ihre Zahl ist seitdem gestiegen. In allen Jahrgängen hat es inzwischen Zuwächse gegeben, in der Jahrgangsstufe acht musste durch die Übernahme der Integrationsklasse vom Gymnasium ein vierter Zug beantragt werden. Die Realschule zählt jetzt mit 592 Schülerinnen und Schülern so viele wie nie.