Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Alte Handwerkstechniken zu präsentieren, ist gute Tradition im Museum. Dass es diesmal der Flachs ist, dessen Weg zum Leinenstoff nachvollzogen werden soll, hat mit der Bedeutung des Gewächses für das Ravensberger Land zu tun. »Der Flachsanbau war hier in der Gegend sehr präsent und hat auch Wohlstand gebracht«, sagt Museumsvereins-Vorsitzender Gerhard Goldbecker.

Bis 1950 gab es in Künsebeck die Flachsröste

Es ist noch gar nicht so lange her, dass auf den Höfen Flachs angebaut wurde. Bis 1950 gab es in Künsebeck die Flachsröste. Unabhängig von der industriellen Leinenherstellung in Bielefeld wurde auf den Höfen Leinen nach alter Väter Sitte hergestellt.

Das Museum hat den Flachs für die Präsentation beim Heidefest (geöffnet ist von 11 Uhr an) selbst im kleinen Beet im Schlichte-Carree am 100. Tag des Jahres, das war der 10. April, ausgesät – so wie man das früher machte. Und obwohl das heiße Sommerwetter den Pflänzchen ordentlich zugesetzt und für eine gewissen Kleinwüchsigkeit gesorgt hat, war der Flachs im Juli, am 200. Tag des Jahres, reif zum Raufen – sprich: zum Ernten.

Aus den Leinsamen, der Leinsaat, macht man Leinöl

Danach wird er geriffelt. Mit einem Eisenkamm wird die getrocknete Pflanze dann von den Samenkapseln befreit. Aus den Leinsamen, der Leinsaat, macht man Leinöl. Die Stängel selbst werden zusammengebunden und gehen zum Rösten. Das ist ein Gärprozess. Dieser zerstört das Pektin, das im Stängel die Holzteile mit dem Bast verbindet.

Nur der Bast kann weiterverarbeitet werden. Aber dazu muss es erst noch durch Boken (Weichschlagen der Stängel) und Brechen (mit der Handbreche oder einer mit Hebeln ausgestatteten Maschine) sowie dem Schwingen von mürbe gewordenen Holzteilen befreit werden. Dann wird er in der Hechelmaschine gekämmt – der Bast sieht ein bisschen aus wie flachsblondes Haar. Und dann endlich können die Flachsbüschel im Spinnrad zum Faden verarbeitet werden.

Grau ist alle Theorie – richtig anschaulich wird’s am Sonntag im Museum. Nur der letzte Schritt, das Weben, der fehlt. »Der Aufbau eines Webstuhls wäre ein zu großer Aufwand«, sagt Dorothea Kern.

So geht’s ins Museum und in die Bibliothek

Die Bauarbeiten am südlichen Kirchring stellen die Heidefest-Besucher, die am Sonntag auch das Historische Museum und die Gemeindebibliothek aufsuchen wollen, vor eine logistische Herausforderung. Wie kommt man ins Schlichte-Carree? Auf Nachfrage erfuhr das WESTFALEN-BLATT im Bauamt: »Wir werden eine provisorische Wegeverbindung von der Alten Schmiede zur Kuh­straße schaffen«, sagte Bauamtsleiter Stephan Walter. Die Kuhstraße ist der Weg entlang der Parkpaletten am Schlichte-Carree.

Vom nördlichen Kirchring aus, wo auch Kinderflohmarkt ist, kann man also das Schlichte-Carree erreichen. Ebenso ist der Weg entlang der Woerdener Straße und bei Welpinghus frei.