Matthias Kratzenstein hat »Die 4 Redezeichen« (von links) Clara, Mailyn, Lea und Juliane angeleitet. So sind zwei Live-Hörspiele entstanden, bei denen auch die beiden Papageien ebenso wie Klarinette und Trompete eine Rolle spielen. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die »Drei ???« kennt ja jeder. »Die 4 Redezeichen« aber werden an diesem Sonntag von sich Reden machen. Denn sie treten beim Heidefest mit zwei Live-Hörspielen in der Steinhagener Gemeindebibliothek auf.

»Die 4 Redezeichen«, das sind die Steinhagener Schülerinnen Mailyn und Clara (beide 9), Lea (12) und Juliane (13). Zwei Stücke führen sie an diesem Sonntag um 14.30 und 16 Uhr in der Gemeindebibliothek auf. »Pipopaja-Papagei – Ein Haustier für Frau Schmitt« und »Stress im Kickerteam – Mädchen und Jungs spielen zusammen in der Fußball-AG« heißen die Kurz-Hörspiele. Die Texte sind von der Landesanstalt für Medien, die Musik dazu haben die Mädchen selbst gemacht.

Beim Musical der Kinderkantorei auf die Idee gekommen

Kurz-Hörspiele – ein ungewöhnliches Format. Die Idee kam von Matthias Kratzenstein. Der Steinhagener ist von Beruf Wortregisseur und Sprecherzieher. Er hatte Lea im Musical, das Annette Petrick mit der Kinderkantorei und dem Jugendchor aufführte, gesehen – und war begeistert. Als Lea den Wunsch hatte, zusätzlich zum Chor auch Theater zu spielen, schlug er das Medium Hörspiel vor. Und das fand bei weiteren Mädchen Anklang.

»Die Mädchen haben so viele verschiedene Neigungen, die sich im Hörspiel gut verbinden lassen«, sagt der Regisseur. Zwei Auftritte hat das Quartett schon hinter sich: Im Matthias-Claudius-Haus und bei der Frauenhilfe Amshausen haben sie viel Applaus bekommen.

Hörspiel ist ein unaufwändiges Format – es verlangt wenig Technik

Hörspiel ist ein unaufwändiges Format, denn es verlangt wenig Technik. Lediglich einiger Instrumente und Geräuschmacher bedarf es. Und vor allem der Stimmen. Clara kann prima den Papagei machen und spielt auch ein halbes Dutzend weitere Rollen. Juliane spricht eine alte Dame. Ist das nicht eine undankbare Rolle für eine 13-Jährige? »Ich find’s cool. Es ist aber auch schwer.« Um sich besser in die Lage einer alten Frau zu versetzen, steht Juliane nun immer etwas gebückt beim Auftritt.

Die Stücke sind beileibe nicht nur für Senioren gedacht. »Das Stück über das Kicker-Team ist bestimmt auch für Jungs etwas«, meint Mailyn. Eigentlich ist aber allen kulturinteressierten Steinhagenern zu empfehlen, das Medium-Live-Hörspiel kennen zu lernen.

Derweil wünscht sich Matthias Kratzenstein, dass die vielen kulturellen Angebote für Kinder und Jugendliche in Steinhagen mehr Öffentlichkeit finden. Und dazu bedarf es außerhalb der Schulen eines Forums: »Die Bibliothek mit dem Schlichte-Carree nebenan bietet sich geradezu an«, sagt er.