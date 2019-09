Einbrecher stiegen in die Steinhagener Gaststätte »Il Tedesco« ein (Symbolfoto). Foto: dpa

Steinhagen (WB). Einbrecher stiegen in der Nacht zu Sonntag, 1. September, ins Restaurant »Il Tedesco« am Steinhagener Kirchplatz ein. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, meldeten Zeugen am frühen Sonntagmorgen, 1. September, gegen 1 Uhr zwei verdächtige Personen im Bereich des Restaurants »Il Tedesco« (ehemals Alte Schmiede) am Kirchplatz. Nachdem die Zeugen ein Scheibenklirren im Bereich der Gaststätte wahrgenommen hatten, beobachteten sie einen Lichtkegel in den Gasträumen. Die Einbrecher flüchteten und konnten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Die beobachteten Personen werden wie folgt beschrieben: Sie sollen etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein und zum Tatzeitpunkt schwarz gekleidet. Angaben zur Beute machte die Polizei bislang nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/869-0 entgegen.