Von Volker Hagemann

Eigentlich hatte sich Nadja Pieper mit der Selbstständigkeit in der Gastronomie einen Traum erfüllen wollen. »Ma vie« – zu Deutsch »Mein Leben« – sollte das neue Restaurant heißen, das die 19-jährige Bielefelderin im August in den Räumen des ehemaligen »Schneider’s« auf dem Ströhen eröffnen wollte.

Jetzt laufen Gespräche mit einem Kaufinteressenten

Daraus wird nun doch nichts: »Sie hat kurzfristig einen Rückzieher gemacht und ist aus der ganzen Planung ausgestiegen«, berichteten Melanie und Jan Schneider am Dienstagabend auf WB-Anfrage. Das Ehepaar Schneider ist Eigentümer der Räume der früheren Ströhn-Schänke. Jetzt geht die Suche nach einem Nachfolger an der Brockhagener Straße weiter; »wir stehen in Verhandlungen mit einem Kaufinteressenten«, so Melanie Schneider.

Nadja Pieper war am Dienstagabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.