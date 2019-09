Er ist nicht nur (Sport-)Moderator, sondern beweist auch musikalisches Talent: Reinhold Beckmann (links; hier mit Gitarrist Johannes Wennrich bei einem Auftritt in Löhne) singt in seinem zweiten Album unter anderem vom »perfekten Scheitern«. Foto: Gabriela Peschke

Von Volker Hagemann

In Steinhagen geben sich Stars mitunter die Klinke in die Hand: Als hier vor zwei Jahren Rock- und Soul-Diva Inga Rumpf auftrat, war auch Thomas Biller dabei. Der wiederum vermittelte Petra Holländer von der Gemeindeverwaltung den Kontakt zu Reinhold Beckmann – denn mit dem tritt Biller als Bassist auf. »Ein Termin wurde schnell gefunden und festgezurrt«, erinnert sich Petra Holländer. Nun also, zwei Jahre später, gastieren Reinhold Beckmann und Band am 10. November mit ihrem »Freispiel«-Konzert.

Überhaupt haben Petra Holländer, Margret Gail, Horst Eilers, Linda Finke, Günter Hillebrecht und Gabriele Pape-Uhlemeyer für die Kulturtage ein Programm zusammengestellt, das musikalische Vielfalt verspricht und das Zwerchfell beanspruchen dürfte:

Sonntag, 3. November , Carlos Navarro (17 Uhr, Alte Feuerwehr Amshausen): »Ein fantastischer Musiker!«, schwärmt Petra Holländer über Carlos Navarro. Der peruanische Gitarrist gewann zahlreiche Preise und studierte an der Detmolder Hochschule für Musik. Zum Konzert in Steinhagen gibt’s spanische Stücke – sowie Wein und Finger Food.

Dienstag, 5. November, Renate Bergmann – die Online-Omi: »Das Dach muss vor dem Winter drauf« , Lesung mit Torsten Rohde und Anke Siefken (20 Uhr, Ratssaal): »Schon die Lesung mit unseren Bezirksbeamten im Advent kam so gut an, dass wir Torsten Rohde und seine Mitstreiterin Anke Siefken jetzt nach Steinhagen holen«, freut sich Holländer.

Mittwoch, 6. November, Zucchini Sistaz: »Falsche Wimpern – echte Musik « (20 Uhr, Ratssaal): Sinje Schnittker, Jule Balandat und Tina Werzinger stehen »gut im Strumpf«. Das Trio serviert als »Zucchini Sistaz« saftigen Swing der 1920 bis 50er Jahre.

Donnerstag, 7. November, Lars Ruppel: Poetry Slam und Stand up comedy (20 Uhr, Ratssaal): »Dieser Mann steht für großartige Wortakrobatik«, verspricht Petra Holländer. Lars Ruppel sorgt für eine literarische Butterfahrt und bringt als »Holger, die Waldfee« eine seltsame Deutschstunde auf die Steinhagener Bühne.

Freitag, 8. November, Martin Zingsheim: Kabarett »Aber bitte mit ohne« (20 Uhr, Ratssaal): Im WDR-Radio und in den »Mitternachtsspitzen« strapazierte er schon das Zwerchfell: Martin Zingsheim macht sich frei – von Fleisch, Laktose und eigener Meinung. Er nimmt Fernreisen in Öko-Klamotten und glutenfreie Sprühsahne aufs Korn.

Sonntag, 10. November, Reinhold Beckmann und Band: »Freispiel« (17 Uhr, St.-Georgs-Kirche Brockhagen): Reinhold Beckmann singt von kleinen Macken und großen Gefühlen. Begleitet wird er von seiner vierköpfigen Band.

Hier gibt’s Eintrittskarten

Karten gibt es am 26. und 27. September im Steinhagener Rathaus-Foyer (jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr) und anschließend in der Bürgerberatung im Erdgeschoss des Rathauses, Telefon 0 52 04/997-112.