Sie laden erstmals zu einem 12-Stunden-Schwimmen in das Hallenbad ein: (von links) Natalie Finken, Kerstin Eisenhardt und Stephanie Theis vom SCSA. Foto: Malte Krammenschneider

Von Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB). Das 24-Stunden-Schwimmen wird in Steinhagen vorerst durch ein 12-Stunden-Schwimmen ersetzt: »Wir haben festgestellt, dass bei den letzten Veranstaltungen vor allem in der Nacht die Resonanz nicht groß war und es wenig Helfer gab, die eine Nachtschicht einlegen wollten. Eigentlich kann ein 24-Stunden-Schwimmen nur so heißen, wenn auch die ganze Zeit jemand im Becken ist«, erklärt Natalie Finken vom SCSA.