Die Parkpalette an der Woerdener Straße in Steinhagen: André Ortmeyer würde hier Radfahrern, die gegen die Einbahnstraße auf der Fahrbahn unterwegs sind, eine Ermahnung erteilen. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB/anb). Die Tücken des Radverkehrs in Steinhagen: Unklare und problematische Stellen gibt es allenthalben für Radfahrer, aber auch für Autofahrer in der Gemeinde. Das WESTFALEN-BLATT nimmt deshalb in einer Serie mit Hilfe der Gemeinde, die das Radverkehrskonzept erstellt hat, und der Polizei einige neuralgische Stellen genauer unter die Lupe. In dieser Folge: die Woerdener Straße und die Straße Am Markt.

Wer von der Bielefelder Straße aus kommend am ZOB vorbei weiter in Richtung Ortskern fährt, hat als Radfahrer gleich mehrere Möglichkeiten. Er kann auf der Woerdener Straße bleiben. Er kann aber auch über den Marktplatz und die Straße Am Markt weiter Richtung Fivizzanoplatz fahren. Dort ist der Radverkehr ausdrücklich von der Einbahnstraßenregelung ausgenommen.

Derzeit macht es die Baustelle des Ärztehauses eng für Radfahrer

Weitere Alternative: »Die Straße Am Markt bietet durch ihre Parallelführung zur Woerdener Straße die Möglichkeit, mit dem Fahrrad abseits des großen Verkehrsstroms am Ortskern vorbeizufahren«, heißt es im Radverkehrskonzept der Gemeinde, das allerdings ausdrücklich darauf aufmerksam macht: »Durch den relativ schmalen Querschnitt ist die bestehende Einbahnstraße heute nicht für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben, sondern es ist ein schmaler baulicher Radweg im Seitenraum mit Benutzungspflicht angelegt.« Denn der Autoverkehr kommt den Radfahrern hier entgegen. Derzeit ist es durch den Bau des Ärztehauses praktisch unmöglich, den Radweg zu nehmen.

Nicht jede Einbahnstraße ist für Radfahrer auch in Gegenrichtung frei

»Es gibt Einbahnstraßen wie die Straße Am Markt und den Kirchplatz, wo Fahrräder frei sind gegen die Fahrtrichtung. Die Woer­dener Straße gehört aber nicht dazu«, sagt auch Steinhagens Ortspolizist André Ortmeyer.

Und das gilt auch für den Parkstreifen vor der Buchhandlung Lechtermann und der Konditorei Welpinghus: Dort steht das »Einfahrt gesperrt«-Zeichen. Wer hier weiter Richtung Brockhagener Straße möchte, muss am Kirchplatz weiterfahren – derzeit Großbaustelle – oder auf dem Seitenstreifen der Woerdener Straße.