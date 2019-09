Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Der endgültige Schubs, der letzte Ansporn, kam beim Seifenkistenrennen. Noch am letzten Tag der Frist ließ sich Heidrun Barrelmeier überzeugen – und bewarb sich am 30. Juni um das Amt als Heidekönigin.

Aufregende Tage liegen inzwischen hinter Steinhagens frisch gekrönter Heidekönigin : »Schon 2018 hatte ich mit dem Gedanken gespielt, mich zu bewerben – und es vorübergehend wieder verworfen«, erinnert sich Heidrun Barrelmeier. Die Krone ging 2018 bekanntlich an Tina Uffmann – »eine Bekannte, die gleich um die Ecke wohnt; unsere Jungs sind zusammen konfirmiert worden.« Barrelmeiers Sohn Ben (15) wirkt bei den Steinhagener Pfadfindern mit, hilft auch beim Hinaufschieben der Seifenkisten auf die Startrampe. Und wen traf sie dort am 30. Juni wieder? Richtig, Tina Uffmann. »Die hat mich dann wieder bestärkt, mich doch zu bewerben«, berichtet die 50-jährige gebürtige Bielefelderin, die schon seit 1997 in Steinhagen lebt.

Die Familie findet es »cool«

Nach der Zusage durch die gemeindliche Jury musste dann alles recht zügig gehen: »Wir sind kurz darauf in den Urlaub gefahren, und nach unserer Rückkehr blieb gerade noch eine Woche bis zum Heidefest. Gut, dass ich noch ein passendes Kleid in lila Heidefarben gefunden habe«, erinnert sich Heidrun Barrelmeier lachend. Und obwohl Ben nach der Zusage noch herausplatzte: »Das ist nicht dein Ernst...« – längst finden der Junior, Tochter Anne (18) und Ehemann Frank es »cool«, dass ihre Mama und Ehefrau nun die Gemeinde repräsentieren darf.

»Mit öffentlichen Auftritten habe ich allerdings noch keine Erfahrung...«, gesteht Heidrun Barrelmeier. Doch als Bankkauffrau bei der Sparkasse in Bielefeld-Quelle hat sie ohnehin viele Menschen um sich. »Und es reizt mich, bei den anstehenden Veranstaltungen viele nette Leute kennenzulernen. Die Kollegen waren übrigens die Ersten, die von meinem neuen Amt erfahren haben. Kürzlich hat sogar eine Kundin nach der Heidekönigin gefragt...«

Die sportliche Heidekönigin tanzt auch gerne

Geboren in Schildesche, aufgewachsen in Jöllenbeck, hat Heidrun Barrelmeier auch in Steinhagen längst einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. »Steinhagen bietet eine Menge, ist sehr familienfreundlich«, findet sie. Und wie sieht die Freizeit der neuen Majestät aus? »Früher habe ich beim TuS Jöllenbeck Fußball gespielt, heute schaue ich mir Spiele lieber auf der Alm an.« Überhaupt ist sie sportlich, fährt Ski, kegelt seit 30 Jahren mit ihrem Freundeskreis und freut sich aufs Eisstockschießen am »Graf Bernhard«.

Eine weitere Leidenschaft der Familie ist das Reisen: »Zu meinem 50. Geburtstag ging’s letztes Jahr nach New York, dieses Jahr nach Barcelona«, erzählt Heidrun Barrelmeier.

»Und wir tanzen gerne – auch wenn ich dazu neige, führen zu wollen...« Wie passend, dass am letzten September-Wochenende das Ströher Fittkefest im Kalender der Heidekönigin steht – samt Eröffnungstanz mit Bürgermeister Klaus Besser. Zuvor wird’s am 21. September noch einmal sportlich: beim Zwölf-Stunden-Schwimmen im Hallenbad. Vielleicht ja im lilafarbigen Badeanzug?