Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Der Lärm der A33 ist unvermindert da – mehr Lärmschutz noch nicht. Doch derweil ist die Prüfung einer Maßnahme, die die Gemeinde Steinhagen selbst in Auftrag gegeben hatte , fast abgeschlossen. Diplom-Physiker Klaus Brokopf wird im Bauausschuss am Donnerstag, 10. Oktober, berichten, wie er die Wirksamkeit sogenannter Querriegel beurteilt.

Indes erhofft man sich in der Steinhagener Gemeindeverwaltung durchaus einen positiven Effekt zum Schutz von Siedlungen durch ein solches Bauwerk. Ein Querriegel ist nichts anderes als ebenfalls ein Lärmschutzwall und/oder eine Mauer – aber quer zur Autobahn gesetzt. So soll Lärm, der in der Distanz entsteht, gemindert werden.

Wall-Wand-Kombination schützt nicht komplett

In die Diskussion gebracht hatte den Querriegel im vergangenen Jahr Prof. Burkhard Egelkamp, Anwohner am Jückemühlenweg. Denn wie weitere Teile Steinhagens wird auch die Siedlung nördlich der Patthorster Straße vom Autobahnlärm getroffen. Die sieben Meter hohe Wall-Wand-Kombination schützt zwar gegen die Geräusche, die direkt hinter ihr entstehen – doch der Lärm kommt auch von weiter her aus dem Bereich zwischen Upheider Weg und Künsebeck, wo es nur einen drei Meter hohen Wall gibt.

Die Gemeinde stellte Mittel für die Planung in den Haushalt und beauftragte den Experten Brokopf mit der Prüfung eines Querriegels – zum einen am Upheider Weg, zum anderen im Bereich Queller Straße/Lange Straße/Luisenstraße. »Wenn wir im Oktober ein positives Ergebnis zur Wirksamkeit vorgelegt bekommen, müssten erst einmal weitere Gespräche folgen mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und privaten Grundeigentümern«, sagt Bauamtsleiter Stephan Walter.

Geschwindigkeitsreduzierung könnte wirksam sein

Dass eine Erhöhung der bestehenden Lärmschutzeinrichtungen sowie Flüsteraspalt höchstens eine minimale Verbesserung bedeuten würden, hatte Brokopf schon in Ausführungen im Bauausschuss im vergangenen Jahr deutlich gemacht. Die Bereitschaft, dass Straßen NRW nachbessert, wird als auch von Brokopf als gering angesehen. »Wirksam könnte eine Geschwindigkeitsreduzierung sein, für die Straßen NRW und Bezirksregierung aber bislang auch keinen Handlungsbedarf sahen«, so Walter.