Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Zunächst gilt es, den Reformationstag mit Musik und Texten angemessen zu würdigen. Am Donnerstag, 31. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr in der Dorfkirche eine Veranstaltung mit Pfarrer Christhard Greiling, dem Jugendchor und der Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung von Annette Petrick. Der Titel des Abends: »Die Seele wird frei« – eine Zeile aus einem neuen Lied, das zum Reformationsjubiläum entstanden ist, und das, wie Annette Petrick sagt, den reformatorischen Gedanken in einer sehr modernen Weise aufnimmt. Musikalisch werden Psalmlieder den Abend prägen. Darunter Pachelbels »Singet dem Herrn ein neues Lied«. Das wird als Doppelchor von den Emporen aus gesungen. Die Kantorin verspricht dabei eine besondere Atmosphäre.

Musical »Der verlorene Sohn«

Am Samstag, 2. November, um 15 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus und am Sonntag, 3. November, um 10.45 Uhr haben die Kinder in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Am Bahndamm ihren großen Auftritt. Die Teilnehmer der Kinderchorfreizeit in den Herbstferien führen »Der verlorene Sohn« auf, ein Musical mit Musik von Andreas Mücksch und Text von Barbara Schatz. Annette Petrick freut sich insbesondere über die Kooperation mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft.

Ob es nach dieser Musicalaufführung kaum vier Wochen später zum Weihnachtsmarkt eine weitere geben wird, lässt die Kantorin derzeit noch offen. In jedem Fall aber laden Jungbläser, Ohrwürmer und Kinderkantorei für Freitag, 29. November, um 18 Uhr in die Dorfkirche ein. Auch der stimmungsvolle Weihnachtsmarktabschluss liegt am Sonntag, 1. Dezember, wieder in der Hand der kirchlichen Chöre. Kantorei und Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Steinhagen sowie Chor und Orchester der Neuapostolischen Gemeinde laden für 18 Uhr zur Adventsmusik in die Dorfkirche ein.

Turmblasen als festlicher Weihnachtsmarktabschluss

Gegen 19 Uhr spielt der Posaunenchor weitere Lieder vom Kirchturm aus. Turmblasen – eine Tradition zum Weihnachtsmarkt. »Und das letzte Lied ist immer ›O du fröhliche‹«, sagt Annette Petrick. Und eine weitere Tradition führt der Posaunenchor fort: Kurrendeblasen an verschiedenen Stellen in Steinhagen steht für Sonntag, 15. Dezember, ab 8 Uhr auf dem Programm.

Mehr vorweihnachtliche Klänge gibt es bereits am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Dorfkirche. »Sehnsucht nach dem ganz anderen« heißt die Veranstaltung: Pfarrerin Kirsten Schumann und die Kantorei mit Annette Petrick bieten Musik und Texte zum Advent. »Auch zum Mitsingen«, wie die Kantorin sagt. Es solle ganz bewusst etwas Stilles sein, so Petrick. Dafür eignen sich Stücke des zeitgenössischen britischen Komponisten John Rutter ebenso wie die des Skandinaviers Rolf Martinsson. An der Orgel sitzt an diesem Abend Alexander Fillers.

Taizé zur Christnacht

Ganz andere, aber ebenso besinnliche Klänge erwartet die Gottesdienstbesucher in der Christnacht Heiligabend um 23 Uhr. Gestaltet wird diese von Pfarrer i.R. Heinz-Jürgen Luckau und der Kantorei unter der Leitung von Annette Petrick. »Es wird Richtung Taizé gehen«, kündigt diese an.

Am zweiten Weihnachtstag, Donnerstag, 26. Dezember, lebt eine weitere Tradition auf: Für 17 Uhr wird unter dem Titel »Weil Gott in tiefster Nacht erschienen« zu einem Singegottesdienst eingeladen.