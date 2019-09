Von Sara Mattana

Auch am Samstagabend haben sich wieder 600 Besucher beim ausverkauften Oktoberfest getroffen und waren auch bei der elften Auflage der Feuerwehrveranstaltung in bester Partylaune. Schon nach wenigen Liedern begannen sie gemeinsam das Schunkeln. Denn auf den Brockhagener Wiesn kennt man sich und stößt gern auch mit den Gästen am Nebentisch auf den zünftigen Abend an.

»Die Veranstaltung ist mittlerweile ein Selbstläufer und immer schnell ausverkauft. Da es die Tickets aber nur bei den Kameraden vom Löschzug zu kaufen gibt, kennt man hier eigentlich alle Leute«, sagt Löschzugführer Stephan Kaiser. Und das war schon beim ersten Oktoberfest im Jahr 2009 so: »In diesem Jahr haben wir 100 Jahre Löschzug Brockhagen gefeiert und wollten eigentlich nur einmalig ein Oktoberfest veranstalten. Das wurde aber so gut angenommen, dass wir es jedes Jahr wieder organisieren«, sagt Stephan Kaiser.

»Die Vagabunden« bringen die Gäste auf die Bänke

So ist das Festzelt auch am Samstag schon nach kurzer Zeit komplett gefüllt – und dass die Brockhagener zu feiern verstehen, stellen sie in diesem Jahr wieder schnell unter Beweis. Nur wenige Songs mussten die Musiker der Band »Die Vagabunden« anstimmen, bis die ersten Gäste klatschend und singend auf den Bänken standen. Und wie es sich für eine echt bayrische Gaudi gehört, war selbstverständlich kaum jemand in Jeans und T-Shirt dabei. Stattdessen kamen die Besucher im Dirndl, in Lederhose und teilweise sogar mit Filzhut.

Fassanstich mit vier Schlägen

Auch Bürgermeister Klaus Besser feierte traditionell in Lederhose mit. Vorher stand für ihn aber noch der Fassanstich auf dem Programm – und der gestaltete sich in der Vergangenheit schon häufiger problematisch. »Ich habe hier schon alles erlebt, von unendlichen Schlägen bis zu einem kaputten Hammer«, sagte Klaus Besser. Doch in diesem Jahr ging alles glatt: Nach vier Schlägen sprudelte das Löwenbräu aus dem Fass und in die Gläser der anstehenden Besucher

