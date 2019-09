Die drei Schlagwerker von Bi-Cussion waren auf ihrem speziellen Podium immer in Bewegung. Gerade Luca Maron lief öfter zwischen den Trommeln hin und her. Foto: Eische Loose

Von Eische Loose

Steinhagen (WB). Neugierig und etwas gedrängter als üblich haben 450 Besucher in der Aula des Schulzentrums am Samstagabend die Darbietung der Jungen Sinfoniker erwartet. Immerhin präsentierten sie im Hauptstück eine Uraufführung.

Ein besonderes Stück hatten sich die Steinhagener gewünscht. Bernd Wilden, der Dirigent der Jungen Sinfoniker und vor allem von der Filmmusik angetan, ließ sich dabei nicht lange bitten. Zusammen mit dem 80 Instrumente starken Orchester arbeitete er ein modernes und luftiges Concerto aus. Nach seiner Inspiration gefragt kommt der Komponist allerdings ins Straucheln: »Ich weiß das gar nicht, es ist einfach in mir«, sagt er.

Wilden angetan von Melodiösität der Schlagzeuger

Was er allerdings genau wusste, war die Beteiligung der Bielefelder Schlagwerker von Bi-Cussion. Dabei war er besonders von der Melodiösität angetan. Denn die jungen Musiker bedienten keinesfalls nur Trommeln und Triangel. Speziell für sie hatte das Kulturwerk ein Podest errichten, dem die ersten vier Stuhlreihen zum Opfer fielen. Doch Xylophon, Vibraphon und Marimbaphon brauchten Platz.

An diesen Instrumenten, teils allein, teils miteinander, fügten sich die Gäste in das Klangbild ein, das gelegentlich exotisch, dann wieder mechanisch klang. Immer jedoch hielten Orchester und Schlagwerker mit ihrer Perfektion eine Leichtigkeit hoch, die Steinhagen ein musikalisches Strahlen verschaffte, das es bislang noch nicht kannte. Das gefiel den 450 Gästen, die zuvor mit der ungewohnten Enge der Reihen ein wenig missmutig zu kämpfen hatten, so gut, dass sie sich sofort eine Zugabe erklatschten.

Junge Sinfoniker überzeugen auch mit Mussorgsky

Max Middendorf, Maximilian Nordmeier und Luca Maron von Bi-Cussion folgten dem sofort und präsentierten mit viel Humor den Double Groove von Eckhardt Kopetzski. Die performative Darbietung verleitete sogar die Orchester-Mitglieder zu großem Applaus. Nach der »Overtüre« mit Modest Mussorgskis »Nacht auf dem kalten Berge«, das speziell mit seiner Führung der verschiedenen Tonhöhen und den exakten Pausen bestach, konnten die Jungen Sinfoniker noch einmal im zweiten Teil des Konzerts überzeugen.

Mit dem armenischen Ballett »Gayaneh« von Aram Khatchaturian setzten sie auch hier auf eine russische Komposition. Dabei waren es einzelne Akt-Kompositionen wie die Tänze der Aishe und der Jungen Kurden sowie Nunehs Variationen und vor allem der Säbeltanz, die ihre Auswahl trugen. Die oft recht bewegten Stücke mit Anleihen an andere Kompositionen legten sich dabei wie ein Mantel um die Uraufführung und stützen sie in ihrer modernen und doch melodischen Art. Mit großem Applaus bedankten sich die Zuhörer auch für diese Auswahl und vor allem für die gelungenen musikalischen Einfälle von Bernd Wilken zum Einstieg in das neue Kulturwerksjahr.