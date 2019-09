Einfache Übungen: Physiotherapeut und Personaltrainer Yannick Hansel (links) zeigt den Mitarbeitern bei WLS Logistik, wie sie auch am Arbeitsplatz in wenigen Minuten effektiv etwas für ihr Gesundheit tun können.

Von Jens Horstmann

Und dabei wurde nichts dem Zufall überlassen. Mit Yannick Hansel aus der Physiowelt Borgholzhausen wurde ein Experte für die Schulung der Mitarbeiter gebucht, der zunächst in der Theorie und anschließend in der Praxis mit den Beschäftigten mögliche Verbesserungen für die Gesundheit am Arbeitsplatz durchgesprochen hat.

Für den Rücken, gegen das Rauchen: Für jeden Bereich ein eigenes Konzept erstellt

»Da unsere Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen wie Kommissionierung, Büro oder Konfektionierung arbeiten, hat jede Gruppe natürlich andere Anforderungen. Aber Yannick Hansel hat für jeden Bereich ein individuelles Konzept erstellt«, sagte Sandra Hinnendahl. Zusammen mit einigen Kollegen und Kolleginnen bildet sie seit einiger Zeit einen firmeninternen Gesundheitskreis: »Da haben wir uns überlegt, wie wir den Arbeitsalltag gesundheitsbewusster gestalten könnten.« So gab es ein Anti-Raucher-Seminar, und eine Walkinggruppe wurde ins Leben gerufen.

Yannick Hansel zeigte den Mitarbeitern hingegen, auf was sie während der Arbeit achten müssen und mit welchen Übungen sie sich in wenigen Minuten pro Tag etwas Gutes tun können. »Die häufigsten Probleme im Lager oder im Büro sind Rückenbeschwerden. Man beugt sich viel nach unten oder arbeitet viel nach vorne, weshalb die Rückseite oft dauerhaft leidet«, sagte er. Daher seien regelmäßige Gegenbewegungen wichtig. »Denn viele unterschätzen die hohen Belastungen für die Wirbelsäule bei der täglichen Arbeit, beispielsweise auf dem Lager.«

Gut für die Gesundheit – und gut fürs Betriebsklima

So zeigte Hansel den Kommissionierern im Lager verschiedene Übungen. Andrea Leimkuhl vom Schadenmanagement war begeistert: »Ich fand das super, es hat richtig Spaß gemacht. So hat man nochmal das Bewusstsein für die eigene Gesundheit geschärft. Außerdem wird das Miteinander und die Teamarbeit gefördert. Das kann für das Betriebsklima nur gut sein.«

Die Tipps von Yannick Hansel sollen außerdem an verschiedenen Stellen in der Firma ausgehängt werden, damit die Übungen nicht in Vergessenheit geraten. »Wir werden uns noch ein Feedback holen, aber ich bin mir sicher, dass wir in dieser Richtung weitermachen«, so Leimkuhl.