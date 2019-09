Grüne Dächer sollen zukünftig im Ortsbild der Gemeinde häufiger vorkommen. Geeignet für eine Begrünung sind keineswegs nur Flachdächer, sondern grundsätzlich erst einmal alle bis 45 Grad Neigung. Und auch an Fassaden kann man Grün schaffen. Foto: Optigrün

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Dächer und Fassaden in Steinhagen sollen grün(er) werden. In Zeiten des Klimawandels mit heißen Sommern, gleichzeitig aber auch mit mehr Starkregen und Überflutungsgefahr will die Gemeinde freiwillige Maßnahmen von Eigenheimbesitzern und Unternehmern fördern.

Eine Richtlinie dazu hat das Klimaschutzmanagement im Rathaus jetzt erarbeitet, die der Ordnungs- und Umweltausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 26. September, beraten wird (Beginn: 17.30 Uhr). CDU und der parteilose Ratsherr Kai Funke hatten dazu Anträge gestellt, einstimmig hatte der Ausschuss am 18. Juni den Grundsatzbeschluss gefasst. Mit einem Förderkatalog für Dach- und Fassadenbegrünung ist die Gemeinde nach Auskunft von Bürgermeister Klaus Besser im Altkreis Halle Vorreiter.

Ausgleich bei Extremwetterlagen

Die Stadt Gütersloh hat bereits eine Förderrichtlinie. Anna Zühlke vom Klimaschutzmanagement weiß, dass sich derzeit immer mehr Kommunen auf den Weg machen, Anreize für Begrünung zu schaffen. Denn: Begrünte Dächer verzögern und verringern durch Retention und Verdunstung den Abfluss von Regenwasser, helfen somit, die Kanalisation zu entlasten; gleichzeitig verringern sie die sommerliche Hitzebelastung in dicht besiedelten und stark versiegelten Bereichen und erhöhen die Luftfeuchtigkeit.

Zum 1. Januar 2020 soll die Förderrichtlinie in Kraft treten. Sie sieht vor, dass die fachgerechte Anlage von extensiver Dachbegrünung und Fassadenbegrünung an Wohn- und Gewerbebauten gefördert werden soll – und zwar mit maximal 15 Euro pro Quadratmeter Nettovegetationsfläche, maximal jedoch 4000 Euro. Wichtig ist, dass es neue Begrünungsmaßnahmen sind. Jedoch sind sie nicht auf Neubauten beschränkt, sondern können auch an bestehenden Gebäuden vorgenommen werden.

Freiwilligkeit ist wichtig

Des Weiteren ist stets die Freiwilligkeit bei der bisherigen Beratung betont worden. »Eine Verpflichtung ist diskutiert worden bei der Bebauungsplanänderung für Brockhagen-Ost, aber verworfen worden. Noch nicht entschieden ist, wie das bei neuen Gewerbegebieten sein wird«, so Besser.

Steinhagen ist zudem neben Rietberg und Rheda-Wiedenbrück Pilotkommune beim Gründachkataster des Kreises. Vorbild dafür ist das Solardachkataster. Es soll, wie Ursula Thering vom Kreis sagt, ein niedrigschwelliger Einstieg in das Thema sein. Im Januar 2020 soll es fertig sein und auf der Baumesse im A2-Forum vorgestellt werden. Erfasst werden alle Dächer mit Neigung (bis 45 Grad ist Begrünung möglich) und Sonneneinstrahlung. So sind Aussagen möglich, ob und welche Art der Begrünung möglich ist und wie hoch die Kosten sind. Nur die Statik ist nicht erfasst. Aber das Kataster nennt auch weitere Ansprechpartner für alle, die ihre Pläne konkretisieren wollen.

Kommentar

Steinhagen, ein Dorf voller grüner Dächer? Das ist natürlich Zukunftsmusik – aber mithin das Ziel, das man mit einer solchen Fördermaßnahme ins Auge fassen will. Ein erster Schritt, der aber angesichts des Klimawandels mit seinen Extremwetterlagen umso wichtiger erscheint. Denn die geeignete Vegetation der Städte scheint ein Schlüsselaspekt im Umgang mit dem Klimawandel – wobei sich sicherlich auch eine Gemeinde, das Dorf, angesprochen fühlen darf. Versiegelte Flächen gibt es hier ebenfalls, insbesondere in den Gewerbegebieten. Und so ist bei aller Freiwilligkeit, die entscheidend für die Akzeptanz solcher Maßnahmen ist, wichtig, weitere Anreize zu schaffen, dass auch Unternehmen auf den Zug der Dachbegrünung aufspringen. Annemarie Bluhm-Weinhold